Las Fiestas Patronales de Sant Antoni ya tienen programa oficial

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio, Eva Prats, han presentado esta mañana el programa de las Fiestas Patronales de Sant Antoni 2026, que se celebrarán desde este viernes y hasta el 17 de febrero con una programación pensada "para todos los públicos y edades".

Durante la presentación, el alcalde ha destacado: "Las fiestas de Sant Antoni son una oportunidad para reencontrarnos como pueblo, mantener vivas nuestras tradiciones y disfrutar de una oferta cultural y de ocio diversa durante los meses de invierno". Serra subraya que el programa "combina actos tradicionales con propuestas actuales que invitan a participar" y, entre ellos, ha destacado la Super Flower, el Campionat Mundial d'Arròs de Matances, la marcha cicloturista de Es Porquet, el Festival Solidari a beneficio de ASPANOB y "las numerosas citas musicales y deportivas".

Programación destacada

Las fiestas arrancan este viernes 9 de enero con actividades infantiles en el Passeig de ses Fonts, una tarde dedicada a la cultura urbana con la Sananfresh Hiphop Party y una nueva sesión del ciclo de cine Zinètic.

Presentación del programa. / A.S

El sábado 10 de enero tendrá lugar una de las citas más esperadas, la Super Flower, que llenará el Passeig de ses Fonts de ambiente hippy, mercado, espectáculos y música durante todo el día, junto con la Mini Flower para el público infantil y sesiones de DJ hasta la noche. Este mismo fin de semana se celebrará también el FlowerFreak en el Espai Jove, mientras que el domingo 11 de enero tendrá lugar el Festival del balls, música i cançó popular, que alcanza su 43 edición.

El 17 de enero, día de Sant Antoni, se celebrarán los actos más tradicionales, con la misa solemne y la procesión, la bendición de animales, la exhibición de ball pagès y la degustación de buñuelos y vino de la tierra. La jornada se completará con la feria infantil, actividades deportivas y el evento musical El Paripé Tardeo, que cerrará el día festivo en el mercado del Passeig de ses Fonts.

Previamente, el 16 de enero, se celebrará la verbena de Sant Antoni con un concierto del grupo flamenco Soniquete (19 horas) y del grupo ibicenco Esta me la sé (21 horas) en el Passeig de ses Fonts.

Cultura, deporte y gastronomía

El programa incluye exposiciones, presentaciones literarias, teatro, conciertos, el ciclo Ones de Llum y varias proyecciones del programa Zinètic en el Cine Regio. La concejala Eva Prats destaca como una de las principales novedades la exposición del 'Cançoner de les Pitiusas', un proyecto itinerante impulsado por el IEE y la Obra Cultural Balear que recoge una recopilación de la música popular transmitida en Ibiza y Formentera a lo largo de los siglos. "La muestra recoge audioguías, fotografías antiguas y material audiovisual, una propuesta muy interesante para mantener vivas nuestras raíces y nuestra música", resalta Prats.

En el ámbito cultural, el programa también incluye la presentación del libro 'El lenguaje de las ondas' de Ramón Mayol (22 de enero), la representación teatral 'Jutjats de Pau, judicis pendents' del Grup de Teatre des Molí (1 de febrero) y el ciclo Ones de Llum (24 de enero), "un proyecto de conciertos de música clásica y proyecciones visuales que está teniendo un gran éxito entre la ciudadanía".

En el apartado gastronómico, destacan el Concurs Mundial Júnior d'Arròs de Matances y el XIII Campionat Mundial d'Arròs de Matances, dos de las citas más esperadas en nuestra isla. El evento, que se celebrará el sábado 7 de febrero, reúne tradición culinaria, ambiente festivo y un gran éxito de participación.

El deporte también tendrá un papel destacado con competiciones de BTT, karate, judo, petanca y marchas populares, además de la entrega de los Premis de l'Esport de Sant Antoni de Portmany 2025, que tendrá lugar el 31 de enero en el Cine Regio.

Otra de las citas destacadas del programa son el Festival Solidari a beneficio de Aspanob (18 de enero), la Paella musical (25 de enero), la caminata 'Anem de lluna i mirem-nos sa flor' (30 de enero), la XXII Limpieza a fondo de la bahía de Portmany (1 de febrero), el Sant Antoni Rural (8 de febrero) la comida homenaje a las personas mayores (8 de febrero) o la XVII Jornada de limpieza en sa Talaia (15 de febrero).

Las fiestas concluirán con todo el esplendor de la Rúa de Carnaval de Portmany para poner el broche final a más de un mes de actividades.

El programa completo puede consultarse en la web municipal www.santantoni.net.