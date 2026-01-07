Altercado en el aeropuerto de Ibiza: detienen a una mujer tras agredir a una azafata para colarse en el avión

Una mujer de 31 años y nacionalidad suiza fue detenida este domingo en el aeropuerto de Ibiza después de protagonizar un altercado en la zona de embarque de un vuelo con destino a Barcelona.

Según explica la Guardia Civil, la pasajera intentó acceder al avión una vez cerrado el embarque. Al no permitírsele el paso, empujó a una trabajadora de tierra y logró colarse por la puerta de embarque, lo que obligó a la tripulación a solicitar la intervención del personal de seguridad.

Cuando los agentes llegaron, la mujer se encontraba en la escalerilla del avión con la intención de subir a bordo. "A pesar de que se le indicó en varias ocasiones que debía abandonar la zona restringida y regresar al interior de la terminal, se negó a hacerlo y mostró una actitud agresiva", detalla la Benemérita.

La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de guardia de Ibiza.