Recelo entre los vendedores de balizas en Ibiza: "Son una tomadura de pelo"

Los propios vendedores en Ibiza de las balizas V16, los dispositivos de señalización para vehículos que son obligatorios en todo el país desde el pasado 1 de enero, se muestran escépticos sobre la necesidad real de estos aparatos. "A mí esto de las balizas me parece una tomadura de pelo tan grande... Creo que no tienen mucho sentido, pero como es obligatorio, no queda otra", resume Antonia, de Electrónica Pitiusa.

Carlos, de Radioelectrónica, no tiene claro si la baliza será eficaz para advertir de la presencia de un vehículo averiado en la calzada: "Yo no sé si de día se verá la luz". Y añade una sorprendente tendencia que ha detectado detras de su mostrador: "Hay gente que dice que no se la va a comprar". En Euronics, otro establecimiento especializado en la venta de productos electrónicos, un trabajador de la tienda va un paso más allá en su desconfianza. "Esto es un negociazo del Gobierno", proclama.

Al mismo tiempo, varios de estos vendedores reconocen que la única información que tienen sobre el rendimiento de las balizas son los vídeos que han visto en redes sociales, donde la tendencia mayoritaria ha sido poner en entredicho su utilidad.

Respuesta de la DGT

En este sentido, el jefe del Área de Gestión de Movilidad de la DGT, Indalecio Candel, asegura que la baliza, una vez conectada, "permite ser vista hasta una distancia de mil metros en condiciones óptimas", aunque también reconoce que "curvas, cambios de rasantes y condiciones climatológicas adversas, como la nieve, la niebla o la lluvia, harán que esta distancia sea menor".

"En cualquier caso, se considera que será mucho más seguro colocar una baliza desde el interior del vehículo antes que estar transitando por nuestras carreteras, con el consecuente peligro de atropello", agrega, recordando que cada año mueren atropelladas en España unas 25 personas que se habían bajado del vehículo tras sufrir un accidente.