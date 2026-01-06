El temporal vuelve a hundir una parte de la pasarela de Talamanca, en Ibiza

El temporal que se ha vivido en los últimos días en Ibiza y Formentera ha vuelto a hundir un tramo de la pasarela peatonal de la línea litoral de Talamanca, en el municipio de Ibiza.

El hundimiento se ha producido en un tramo de unos 20 metros junto al Hostal Talamanca y, además de la pasarela, ha afectado a una parte del murete que la separa de una de las terrazas del establecimiento.

En parte es el mismo tramo que ya se hundió con los temporales de 2024 y que entonces sí afectó gravemente a la terraza, en la que se abrieron varios socavones. Aunque tanto la pasarela como la primera línea de litoral son de dominio de la Demarcación de Costas, en esa ocasión fue el Ayuntamiento de Ibiza el que se hizo cargo de los trabajos para agilizarlos, según informó el concejal de Playas, Rubén Sousa.

El hundimiento ha afectado a parte del muro de una de las terrazas del Hostal Talamanca / Fernando de Lama

En esta ocasión también será así. Según ha informado el Ayuntamiento a Diario de Ibiza, la empresa encargada de estabilizar la pasarela tras la dana de octubre reparará este mismo miércoles los daños que se produjeron en la noche del lunes. De momento, la Policía Local va a encargarse de precintarlo y el concejal Sousa ha acudido para comprobar el estado de la instalación, antes de que lo valoren los técnicos municipales.

El Ayuntamiento reconoce que se trata de un tramo que sufre mucho desgaste con los temporates y ya se han producido varios hundimientos, por lo que hay que estar muy encima para repararlo cuando hay temporales, ya que en esa zona no puede utilizarse cemento y se tiene que arreglar con madera.