Vuelve el sol a Ibiza: ¿hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas?

A pesar de que el sol ha dicho presente en el Día de Reyes tras varias jornadas de inestabilidad en Ibiza, las bajas temperaturas son protagonistas en la isla. Este martes ha comenzado con una mínima de 6ºC, aunque con una sensación térmica más baja debido a los vientos y a las nevadas de las últimas horas en diferentes puntos de España.

Según predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan precipitaciones en lo que resta de la jornada, mientras que las temperaturas máximas no sobrepasarán los 11ºC. Para el miércoles, la temperatura mínima será aún más baja: 4ºC. La máxima, en tanto, estará alrededor de los 12ºC con un cielo totalmente despejado.

Sin embargo, a partir del jueves se espera que las temperaturas comiencen a subir hasta alcanzar valores por encima de lo habitual en estas fechas invernales. Tanto el jueves 8 como el viernes 9 de enero, la mínima rondará los 9ºC y la temperatura máxima estará en 16ºC.

Las condiciones climáticas se mantendrán dentro de los mismos parámetros durante el fin de semana, cuando Aemet pronostica temperaturas de entre 9 y 15 grados centígrados en Ibiza, con cielos poco nubosos y muy bajas probabilidades de lluvia.