Plastic Free recoge 3,8 toneladas de basura en espacios naturales de Ibiza y Formentera en 2025

Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera, que reúne a entidades ambientales de ambas islas, cerró 2025 reforzando su papel como "espacio de coordinación técnica y diálogo con las administraciones públicas para impulsar la prevención y reducción de residuos en las Pitiusas", según han señalado en una nota de prensa.

La alianza ha agregado por primera vez datos de impacto colectivo correspondientes a acciones realizadas por sus entidades miembro. Entre los resultados de 2025 en Ibiza y Formentera destacan 3,8 toneladas de residuos recogidos en espacios naturales, de los que aproximadamente un 76% eran plásticos. Además, se han gestionado 240 toneladas de residuos voluminosos y textiles, se han evitado más de 2.000 vasos de un solo uso en eventos y se ha movilizado a más de 870 participantes en acciones de limpieza.

En el ámbito de la sensibilización, la alianza cifra en 2.551 las personas implicadas en actividades de formación y concienciación, de las cuales un 63% fueron alumnos de centros educativos. Estas acciones, según la entidad, buscan avanzar hacia un modelo de residuo cero adaptado a las particularidades de territorios insulares como Ibiza y Formentera.

Uno de los hitos del año fue el taller técnico 'Cap a unes illes residu zero', celebrado en noviembre, que reunió a representantes técnicos y políticos de ayuntamientos, consells insulars y del Govern balear junto con entidades miembro. La organización señala que el encuentro fue valorado como relevante y útil por los asistentes y que existe intención de mantener la participación en futuras ediciones.

Plan de choque insular

En este contexto, la alianza ha valorado positivamente que el Consell d’Alcaldes hiciera pública en diciembre de 2025 la necesidad de reducir la generación de residuos y anunciara el inicio de trabajos para un 'Plan de Choque insular de reducción de residuos'. Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera ha puesto a disposición de las instituciones su conocimiento técnico para colaborar en ese proceso.

De cara a 2026, la entidad prepara nuevas acciones para acercarse a su objetivo de situar a Ibiza y Formentera entre las diez primeras islas residuo cero del Mediterráneo en 2030. Entre ellas, destaca la organización de un viaje de estudio para conocer experiencias de territorios insulares que ya han avanzado en la reducción de residuos, con lugares en análisis como Krk (Croacia) y Cerdeña (Italia). La visita pretende identificar qué medidas han funcionado, en qué condiciones y con qué limitaciones, para trasladar después esos aprendizajes al contexto pitiuso mediante un documento de recomendaciones técnicas.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Cap a unes illes residu zero', impulsado por (Ma) en colaboración con la alianza, y financiado por la Fundación BeMed e IbizaPreservation. La estrategia 2030 está liderada por entidades como Amics de la Terra, Associació de Voluntaris d’Eivissa, Creatives for the Planet, Fundació Deixalles, GEN-GOB, Ibiza Limpia, IbizaPreservation, (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible, la plataforma 'Hay soluciones para el vertedero de Ibiza', y One Life One Planet, entre otras.