¿Por qué un piloto puede llevar gafas pero no ser daltónico? La importancia de los colores en un avión

Si alguna vez te has preguntado qué pasa de verdad en la cabina, la piloto de Airbus A330 Savina Paül lo resume con una idea sencilla: los colores importan más de lo que parece. En un reel de Instagram, Paül explica qué significan las luces y botones iluminados en verde, azul, ámbar, rojo o blanco y por qué, para un piloto, identificar esos tonos de forma clara y correcta no es un detalle… es una cuestión de seguridad.

De hecho, lanza una pregunta que sorprende a mucha gente: ¿sabías que los pilotos pueden llevar gafas, pero no pueden ser daltónicos? Según explica, el motivo está precisamente en ese “código de colores” que aparece en cabina. “En aviación, ver algo de más o menos bien no es suficiente”, recalca.

Savina Paul, piloto de avión / Instagram @savinapaul

El código de colores de la cabina, explicado en un minuto

Paül desgrana qué “dice” cada color cuando se enciende en un avión comercial:

Blanco: información o sistemas apagados/secundarios. No es una alerta: simplemente informa.

información o sistemas apagados/secundarios. No es una alerta: simplemente informa. Verde: Funcionamiento correcto y sin acciones pendientes.

Funcionamiento correcto y sin acciones pendientes. Azul: No es bueno ni malo. Significa que un sistema está preparado , pero aún no está activo . Está listo para actuar cuando se active.

No es bueno ni malo. Significa que un sistema está , pero aún . Está listo para actuar cuando se active. Naranja/ámbar: Atención, algo no va del todo bien, aunque el avión sigue volando de forma segura . Eso sí: toca comprobarlo.

Atención, algo no va del todo bien, aunque el avión . Eso sí: toca comprobarlo. Rojo: Acción inmediata. Es el color que obliga a actuar ya.

La clave insiste, está en poder identificar rápido y sin dudas cada señal, cada luz y cada indicación.

Por qué tampoco sirven las gafas de sol polarizadas

En su explicación, Paül añade un matiz poco conocido: los pilotos no pueden usar gafas de sol polarizadas porque, según cuenta, pueden distorsionar colores, provocar reflejos extraños o hacer que algunas pantallas se vean mal o solo parcialmente.

Y en cabina, advierte, interpretar mal un color o no ver bien una información no es una anécdota: puede marcar la diferencia.