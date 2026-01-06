Redes sociales
¿Por qué un piloto puede llevar gafas pero no ser daltónico? La importancia de los colores en un avión
Savina Paül, comandante de Airbus A330, explica que la cabina está llena de señales que ordenan el trabajo y refuerzan la seguridad
Si alguna vez te has preguntado qué pasa de verdad en la cabina, la piloto de Airbus A330 Savina Paül lo resume con una idea sencilla: los colores importan más de lo que parece. En un reel de Instagram, Paül explica qué significan las luces y botones iluminados en verde, azul, ámbar, rojo o blanco y por qué, para un piloto, identificar esos tonos de forma clara y correcta no es un detalle… es una cuestión de seguridad.
De hecho, lanza una pregunta que sorprende a mucha gente: ¿sabías que los pilotos pueden llevar gafas, pero no pueden ser daltónicos? Según explica, el motivo está precisamente en ese “código de colores” que aparece en cabina. “En aviación, ver algo de más o menos bien no es suficiente”, recalca.
El código de colores de la cabina, explicado en un minuto
Paül desgrana qué “dice” cada color cuando se enciende en un avión comercial:
- Blanco: información o sistemas apagados/secundarios. No es una alerta: simplemente informa.
- Verde: Funcionamiento correcto y sin acciones pendientes.
- Azul: No es bueno ni malo. Significa que un sistema está preparado, pero aún no está activo. Está listo para actuar cuando se active.
- Naranja/ámbar: Atención, algo no va del todo bien, aunque el avión sigue volando de forma segura. Eso sí: toca comprobarlo.
- Rojo: Acción inmediata. Es el color que obliga a actuar ya.
La clave insiste, está en poder identificar rápido y sin dudas cada señal, cada luz y cada indicación.
Por qué tampoco sirven las gafas de sol polarizadas
En su explicación, Paül añade un matiz poco conocido: los pilotos no pueden usar gafas de sol polarizadas porque, según cuenta, pueden distorsionar colores, provocar reflejos extraños o hacer que algunas pantallas se vean mal o solo parcialmente.
Y en cabina, advierte, interpretar mal un color o no ver bien una información no es una anécdota: puede marcar la diferencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche