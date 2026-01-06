Guardias civiles de Ibiza: "La población y el turismo aumentan pero nuestras plantillas no"

En la asociación de guardias civiles Jucil, como en otras entidades de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), tienen diagnosticado desde hace tiempo cuáles son los principales problemas en las Pitiusas: carestía de la vida con un plus de insularidad "totalmente insuficiente", la problemática de la vivienda y la dificultad para contar con plantillas completas y estables. Éstos son varios de los retos que saca a colación Tomás Quesada, secretario provincial de Jucil en Balears, cuando se le pregunta qué continúa pendiente de solucionar para el nuevo año.

"Las principales dificultades son la falta de personal y de recursos para poder afrontar con garantías el día a día que tenemos. Por eso venimos reclamando medidas efectivas. Aparte de que nos falta continuamente personal, las necesidades o nuestros cometidos han ido en aumento", destaca Quesada. "La población y el turismo aumentan, pero no nuestras plantillas. El fenómeno migratorio va ‘in crescendo’, sobre todo en las Pitiusas, en concreto en Formentera, y nuestras plantillas, no", critica el representante balear de Jucil, en línea con otras voces de asociaciones de las FCSE.

Por todo ello reitera que es fundamental tomar medidas para retener y arraigar a los agentes en Ibiza y Formentera, entre las que destaca la actualización de la indemnización por residencia.

Revisión del plus

El Gobierno central anunció a finales de 2025 la revisión al alza de dicho plus de insularidad y equiparación con Canarias tras un acuerdo de los sindicatos UGT y CSIF con el Ministerio de Función Pública, pero asociaciones de las FCSE ya han advertido que la equiparación con el otro archipiélago de España es insuficiente, dado que el coste de vida y las condiciones en Balears son diferentes.

"Vamos manteniéndonos un poco a flote a base de tener aquí, por periodos muy limitados, a personal que viene de la academia o que son destinados forzosos al terminar su formación, pero cuando acaban la gran mayoría se marcha", indica Quesada, que pide, por tanto, que en la negociación del nuevo plus "no se anden con rodeos y que realmente manejen cifras de mejora del plus de residencia acordes con las necesidades de las islas". "La última vez que se mejoró el importe por residencia fue en 2006 y quedamos muy lejos de cubrir las carencias de las islas. De hecho, hemos pasado 20 años con problemas de plantilla y creo que esto es el ejemplo más gráfico de que la indemnización por residencia actual es totalmente insuficiente", reitera Quesada.

La consecuencia de este contexto, concluye Jucil, es la rotación de personal en las plantillas. "El trabajo en las Pitiusas es muy exigente, [los guardias civiles] adquieren una formación muy buena debido a las exigencias del trabajo, pero luego no somos capaces de retener ese talento que se forja en las islas (...) Balears es un paraíso que millones de turistas visitan cada año, pero el problema es vivir aquí todo el año en estas condiciones", apunta Quesada.

Por otra parte, valora que el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil de Formentera sí que ha aumentado: "Por parte de la Guardia Civil se entienden las necesidades que tiene" la pitiusa del sur. Pero teme que, si no hay avances al mismo tiempo en medidas que dependen de las instituciones políticas como la revisión al alza del plus de insularidad (debe aplicarlo el Gobierno central), lo único que se consiga sea que "el agujero de falta de personal sea más grande".

Cuarteles pendientes

"Nos choca muchísimo que un proyecto como el del cuartel pendiente en Santa Gertrudis haya quedado excluido de los planes que ha hecho el Gobierno, y desde luego que no entendemos cómo se desaprovechó también la opción de realizar una ampliación en el cuartel de Formentera, que es uno de los territorios que más lo necesita", agrega el representante de Jucil. Hace referencia, en estas declaraciones, al primer plan de infraestructuras para la seguridad hasta el 2029 aprobado por el Consejo de Ministros.

Desde la Delegación del Gobierno central en Balears afirman que el futuro cuartel de Santa Gertrudis (el terreno sobre el que se levantará está cedido al Estado por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària) estará incluido en el segundo plan de infraestructuras, a partir de 2026. Sin embargo, es muy difícil dar fechas, ya que el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez continúa sin poder aprobar presupuestos estatales porque no tiene los apoyos necesarios en el Congreso y tiene prorrogadas las cuentas de 2023.

En Formentera, el Consell tiene previsto ceder terreno al Ministerio del Interior para que el Estado pueda realizar la ampliación del cuartel de Sant Francesc. "Se están realizando todos los trámites administrativos para poder elevar a público la adquisición de la parcela. Se prevé que dentro del primer trimestre se pueda ceder", aseguraba el Consell recientemente.