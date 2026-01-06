Los ibicencos hablan claro: estas son sus peticiones en la carta de los Reyes Magos

La vivienda vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones de los residentes de Ibiza. Así se desprende de una encuesta realizada por Diario de Ibiza para conocer qué le pedirían los ibicencos a los Reyes Magos, una pregunta que ha generado una avalancha de respuestas y que refleja el sentir de buena parte de la población.

La petición más repetida, con diferencia, es la bajada de los precios del alquiler y la posibilidad real de acceder a una vivienda digna. Muchos residentes reclaman alquileres asequibles, contratos de larga duración y condiciones que permitan vivir en la isla con un salario “normal”, sin verse obligados a marcharse fuera de Ibiza o incluso del país.

Junto a la vivienda, aparece con fuerza un deseo más emocional: recuperar la esencia de la Ibiza de antes. Vecinos recuerdan "el ambiente especial que se respiraba en la isla, asociado a la libertad, la felicidad, la seguridad y el bienestar personal. Una Ibiza con música en vivo en los bares, gente respetuosa, sonidos de otras épocas y la presencia de hippies artesanos que marcaron las décadas de los 60 y 70", destaca una de las personas encuestadas. Para algunos, especialmente quienes vivieron los años 80, aquella etapa fue “una Ibiza maravillosa” que sienten que "se ha ido perdiendo en favor de un modelo pensado solo para las rentas más altas".

Las carencias en infraestructuras y servicios públicos también ocupan un lugar destacado en las respuestas. Desde "la reivindicación de que el parque de ses Feixes se convierta por fin en una realidad (con espacios verdes y canales navegables)" hasta "una sanidad pública sin listas de espera, un transporte público eficiente durante todo el año y soluciones al grave problema de aparcamiento, especialmente en los meses de verano".

"Más alternativas para los adolescentes"

El modelo de ocio y consumo es otro de los aspectos cuestionados. Muchos residentes piden "más alternativas para adolescentes que no se limiten a discotecas, así como un centro comercial accesible y familiar, alejado del lujo exclusivo". También reclaman "más opciones de estudios y carreras para no tener que abandonar la isla si quieren formarse y construir su futuro".

La masificación turística y sus efectos también generan malestar. Se pide que "se regule mejor la actividad para evitar comportamientos incívicos, que se priorice a quienes viven en la isla todo el año y que se garantice el acceso a las playas, cada vez más ocupadas por hamacas y beach clubs, dejando poco espacio para las familias locales".

Entre las respuestas recogidas en esta encuesta de Diario de Ibiza se repite una idea clara: los ibicencos no piden lujos, sino poder vivir dignamente en su propia isla y recuperar un equilibrio que permita compatibilizar turismo, calidad de vida y respeto por la identidad de Ibiza.