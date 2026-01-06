Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece la centenaria Catalina Torres Roig de Puig d'en Valls

'Catalina d'en Lluquí' iba a cumplir este mes los 102 años

Catalina Torres Roig, junto a la alcaldesa de Santa Eulària, en la celebración de su centenario

Catalina Torres Roig, junto a la alcaldesa de Santa Eulària, en la celebración de su centenario / ASE

Redacción Ibiza

Ibiza

Catalina Torres Roig, conocida en es Puig d’en Valls como ‘Catalina d’en Lluquí’, falleció este martes 6 de enero a los 101 años. Vecina “de toda la vida” de esta parroquia, su partida deja un profundo sentimiento de pena entre quienes la conocieron y compartieron con ella el día a día del pueblo. Catalina iba a cumplir el próximo 15 de enero los 102 años de edad.

Hace casi dos años, con motivo de su centenario, recibió el cariño institucional y vecinal en un homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La alcaldesa, Carmen Ferrer, junto a las concejalas Marisol Ferrer y Susi Ribas, la visitaron para felicitarla y entregarle, en nombre de la Corporación, unos pendientes ibicencos, una placa y un ramo de flores. Entonces, la alcaldesa destacó la importancia de las personas mayores por ser “historia viva” de las parroquias y por su papel en la conservación de la identidad del municipio.

Catalina celebró aquella fecha rodeada de los suyos. Deja un hijo, dos nietos y cinco biznietos.

El velatorio tendrá lugar este miércoles 7 de enero, a partir de las 14.30 horas, y la comitiva saldrá a las 16 horas. La ceremonia se celebrará a las 16.30 horas, en la Iglesia Parroquial de Puig d’en Valls, tras la cual se procederá a la inhumación en el Cementerio Nuevo de Santa Eulalia.

