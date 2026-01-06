La estrella de Oriente enciende de ilusión las calles de Sant Antoni

Son las cinco y media de la tarde y el cielo en Sant Antoni luce azul moteado de algunas nubes, en perfectas condiciones, esta vez sí, para recibir por fin a los Reyes Magos, que el lunes anunciaron que posponían un día su visita para evitar la lluvia. La decisión, sin duda, ha sido todo un acierto. Es lo que opinan Alejandro Céspedes y Miriam Cuevas, aunque esta última hubiera preferido que la cabalgata se organizara por la mañana, "que hacía sol y menos frío", y no por la tarde, teniendo en cuenta, además, que este miércoles se retoman las clases y habrá que madrugar.

La pareja y su hijo Romeo, de once años, han decidido llegar temprano y contemplar el espectáculo desde la avenida Doctor Fleming, donde está previsto que Melchor, Gaspar y Baltasar arranquen su recorrido a las 18.30 horas. Tienen la costumbre de acudir a la cabalgata de los Reyes Magos desde que nació Romeo y en los últimos tiempos la han visto en distintas localidades como Ibiza y Sant Jordi, pero su preferida, aseguran, es la de Sant Antoni porque es en la que "tiran más caramelos y otras cosas". "El año pasado lo que más me gustó es que lanzaban pelotas", rememora el pequeño, que esta mañana ya recibió sus regalos de Reyes: "Un peluche de gato, dos libros y dinero para comprar un juego de la Nintendo".

"¡Baltasar, el patinete!"

Al otro lado de la avenida han tomado posiciones ya las hermanas María y Vera Luque Fernández, de trece y 16 años, y su amiga Rimas Hamoudan, de doce. Se han situado en el inicio del trayecto, cuentan, "para evitar las aglomeraciones" que se crean en otras zonas como el Passeig de la Mar y para no quedarse sin chucherías. Las tres van preparadas con bolsas, dispuestas a llevarse a casa unos cuantos puñados de caramelos y si se tercia, "peluches como los que lanzaron el año pasado".

Un grupo de jóvenes muestra los caramelos que ha recogido. / J.A. Riera

Vera explica que una amiga suya es paje en la comitiva de sus Majestades de Oriente mientras que Rimas bromea con que tiene ganas de pedirle a Baltasar el patinete, haciendo referencia a un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. A ninguna de ellas le importa haber tenido que esperar un día para saludar en persona a los Reyes Magos y es que, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena.

"Yo casi daba por perdida la cabalgata", confiesa Ana Alcántara, que esta mañana respiró tranquila cuando vio que no quedaba ni rastro de las precipitaciones que cayeron el 5 de enero. Está con su pareja, Vicente Cardona, y sus hijas, Paula, de dos años, y María, de cinco, a la que todavía le dura la sonrisa que se le puso cuando hace unas horas desenvolvió sus regalos de Reyes y se encontró con el oso panda que había pedido. Son de Sant Antoni y nunca faltan a la cita con Melchor, Gaspar y Baltasar. "Aquí son bastante generosos, el año pasado tiraron riñoneras, pelotas, peluches y una burrada de caramelos", comenta Vicente.

Muy cerca de esta familia están Melanie Soto y su hijo Ayax junto a Lina Al Harfouch y su hermano Karim. "Yo tenía que participar como paje de Baltasar, pero como no me encuentro muy bien he decidido que era mejor ver la cabalgata como público", explica Lina. Lleva viviendo en Sant Antoni desde pequeña y recuerda todavía lo que disfrutaba recogiendo caramelos. Ahora le ha pasado el relevo a Karim, que ha venido preparado con bolsas, como su amigo Ayax.

Más de 2.000 caramelos

Cerca de dos toneladas de caramelos blandos es lo que está previsto que los Reyes Magos y su séquito repartan entre las cientos de personas que se concentran en las calles por donde pasará la comitiva. El plan, adelantaba hace unos días el Ayuntamiento de Sant Antoni, es recorrer la avenida Doctor Fleming y el Passeig de la Mar y hacer un alto en el camino en la calle Ample para dirigirse a la iglesia de Sant Antoni, donde se hará la tradicional ofrenda al Niño Jesús. Luego en el Passeig de ses Fonts, en el escenario del Mercat de Nadal, se repartirán regalos.

Como es tradición, los sabios de Oriente hicieron un alto en el camino para dirigirse a la iglesia de Sant Antoni y adorar al niño Jesús. / J.A. Riera

La cabalgata está lista para partir a las seis y media, como estaba previsto. La componen cinco carrozas, la de la estrella de Oriente, que va a la cabeza haciendo de guía; la de Melchor; la de Gaspar, la de Baltasar; y la de los regalos. El desfile lo cierra el tren, cargado también de presentes. A los Reyes Magos les acompaña un séquito integrado por más de 130 personas, entre los que hay pajes, hadas, estrellas, bailarinas, además de zancudos, patinadoras, acróbatas y mujeres que hacen espectáculo con fuego. El alumnado del Estudio de Danza Adrián Pineda y las integrantes de Del Blanco Producciones, que han preparado una coreografía con cambio de vestuario en directo, se encargarán de animar la celebración con música y bailes.

Minutos antes de que la cabalgata arranque, la pequeña Scarlett, de cuatro años, abraza emocionada a su Rey Mago favorito, Baltasar, mientras su padre, Raúl Valera, le hace un foto. Las carrozas se ponen en marcha y comienza la lluvia de golosinas. Mayores y pequeños se lanzan como posesos a recogerlas. "¡Aquí!", se oye gritar a varios niños que quieren llamar la atención de los sabios de Oriente para que les tiren caramelos. María, Vera y Rimas siguen entusiasmadas todo el trayecto por la avenida Doctor Fleming, lo único que echan en falta en la cabalgata de este año es que no se repartan pelotas ni peluches.