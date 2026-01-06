Pedro Fiol: «No hay mano de obra cualificada para las agencias de viaje y va a peor»

¿Ha logrado su objetivo en Aviba de que haya un equilibrio entre agencias emisoras y receptivas?

Sí. La importancia del receptivo en nuestras islas (con TUI, Dertour, Allsun, World2meet, Jumbo...) era vital a nivel institucional. He defendido sus intereses haciendo una labor muy didáctica. Se respiraba que había cierto desconocimiento de nuestra actividad, tan transversal; no se sabía cuál era nuestro impacto. Me he encargado, además de problemáticas a nivel de movilidad y del aeropuerto, entre otras muchas cosas, de darles una merecida visibilidad. Son los grandes titanes de la asociación, llevan toda la vida. A nivel autonómico, me centro en la parte receptiva y a nivel de confederación hago la parte emisora.

¿Cómo se ha comportado 2025?

En el emisor sigue habiendo todavía esas ansias de querer viajar de la pospandemia, ha caído un poco pero sigue y estamos sorprendidos. Con nuestra polivalencia y diferentes canales de comunicación, hemos vuelto a recuperar clientes que no confiaban en las agencias de viajes o pensaban que era un negocio que no tenía sentido. Y, a nivel receptivo, hemos conseguido tener una buena temporada. Nos queda mucho recorrido con los nuevos mercados que van a venir. Pongo un ejemplo: la gente se piensa que vamos a trabajar con asiáticos, pero eso no es fácil, tienes que tener guías que hablen el idioma y adaptarte a sus necesidades especiales. Por otro lado, hemos sabido compensar esas bajadas de mercados tradicionales: sigue cayendo la turoperación tradicional, pero podemos distribuir nuestro producto a nivel fraccionado a otros mercados que no tienen tanta incidencia en turoperación.

¿La búsqueda de personal cualificado sigue siendo un escollo?

No hay mano de obra cualificada. Antiguamente, las grandes redes de agencias de viajes tenían cantera y muchos profesionales luego iban goteando a diferentes ámbitos del sector. La falta de mano de obra cualificada impide que podamos crecer en puntos de venta. Y, bueno, se están creando nuevos puntos de venta pero muchas veces ya no son cara al público. Está brotando el agente de viajes que es él mismo autónomo y trabaja a través de redes sociales. Este tipo de agencia está creciendo; muchas, igual que nacen, cierran, puesto que no tienen experiencia. Suelen ser muy específicas, no tan poliproducto. Y en las receptivas, la falta de personal la están cubriendo personas que vienen de la parte administrativa o informática. A nivel emisor, eso no nos funciona.

¿Vislumbran solución?

Va a peor. Con las escuelas que quieren abrir en Alcúdia, he reivindicado que nos dejen un hueco para formación profesional para que no solo vaya enfocado al sector hotelero, sino también a los que les gusta la intermediación.

¿Cómo pinta 2026?

Estimo que, si este año tuviéramos un 4 o un 5% de crecimiento, podríamos estar muy satisfechos. En Balears se emite mucho billete aéreo y transporte en ferri que muchas veces tiene un cargo específico de gestión, es decir, ganas lo mismo; puedes llegar a producir mucho en volumen porque los billetes se han encarecido, pero te quedas con el mismo margen. Y en cuanto al receptivo, la mayoría de agencias firmaría porque la temporada en cuanto a volumen de pasajeros fuera parecida a la del año anterior.

¿Hay que preocuparse por los precios de los vuelos y el descuento de residente?

No hay que preocuparse tanto por la subida de precios, sino por cuánto las compañías tendrán que aumentar los precios para resarcir la deuda del descuento de residente. Hemos visto este año un aluvión de overbooking porque, como las compañías no cobran el descuento de residente, esto hace que tengan que optimizar al máximo los asientos. Esto puede ser una reconducción de la estrategia comercial de las propias compañías, una práctica legal que a mí no me gusta.

Ha entrado en vigor el Entry/Exit System (EES) para los viajeros extracomunitarios y a finales de 2026 se prevé el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), requisito de entrada para los no comunitarios exentos de visado, entre ellos los británicos. ¿Auguran caos?

Es pronto todavía para crear una alarma muy intensa, pero es verdad que el EES puede provocar ciertos problemas en aeropuertos como el de Palma o el de Málaga, donde se recibe a muchos pasajeros extracomunitarios. Entiendo la necesidad de que Europa intente blindarse para controlar sus fronteras de manera electrónica y a través de estos parámetros biométricos, pero me preocupa la carga burocrática de esos viajeros, no solo del mercado clave británico porque nos estamos abriendo a otros extracomunitarios. AENA tendrá que hacer inversión para que no se genere ningún caos. El ETIAS es más una medida recaudatoria para obtener información de los que traspasan las fronteras europeas. Lo que realmente me preocupa es la cantidad de personas, también mayores, no digitalizadas. Si ellos no lo tramitan previamente y tienen que hacerlo al llegar al aeropuerto, provocará problemas de colapso y de esperas innecesarias en los aeropuertos.

¿Cómo ha ido la puesta en práctica del nuevo registro de viajeros?

Después de tantos años, el Ministerio de Grande-Marlaska sigue sin hacer una orden ministerial. Nos está provocando un auténtico caos. No lo estamos cumpliendo al 100%, no volcamos todos los datos que se nos requieren. No tiene ninguna operatividad que las agencias tengamos que pedir algo que luego se pide a los clientes en los establecimientos. Y a nivel de receptivas, ha sido otro caos. Estoy seguro de que tampoco están volcando toda la información, pero intentan salvar los muebles. Solo queda esperar a que alguna de nuestras asociadas sea denunciada por incumplimiento, y es ahí donde podremos presentar un recurso y ver qué dice la justicia.

¿Hay que reducir el número de turistas por la masificación?

En temporada alta hemos intentado diversificar tanto nuestra oferta que somos un reclamo demasiado atractivo para demasiada gente. Lo que tenemos que hacer, más que disminuir, es purgar. Lo que no puede ser es que vengan para una despedida de solteros o turismo de excesos.

¿El Gobierno tiene en cuenta sus peticiones con el Imserso?

A este programa se le tiene que dar una vuelta. Las personas jubiladas, a día de hoy, demandan mucho más. No tiene sentido estar convocando a cuatro millones y medio de jubilados cuando solo tienes capacidad para 880.000. Si tiene que ser un programa social, que lo sea para todos, incluso para las rentas más altas; tienen derecho por haber cotizado. Quizás ya no hay esa necesidad de que el Estado subvencione un viaje en concreto. Yo sería partidario de una especie de bono y que lo puedan consumir en lo que quieran. Estos viajes siguen siendo los mismos hoy que hace 20 años y cada vez suscitan menos interés, aunque la satisfacción es buena cuando hacen los viajes. El único interés es el precio.

¿Han merecido la pena las Mesas para el Pacto de la Sostenibilidad?

Sinceramente, lo cogimos con muchas ganas en el equipo de Aviba. Invertimos muchísimas horas haciendo lo que se nos requería. Pero echábamos en falta participar en más mesas. En este momento ha habido un par de mesas. Todavía no nos han convocado; a mí me ha creado un poco de frustración. Está muy bien dar representatividad a todos los colectivos, pero eso no va a solucionar los problemas. Sigo dando un voto de confianza a la presidenta; tiene un proyecto a futuro, pero es verdad que en, este momento, todo se está basando en la teoría y todavía no hemos llegado a la práctica.