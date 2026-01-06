Decenas de almendros muertos apilados

Allá donde se vaya se repite la escena: pilas de troncos de almendros que han sido arrancados por estar muertos a causa de la sequía, de las enfermedades o por viejos. La imagen fue captada en Sant Rafel, donde frente a los troncos apilados aún crecen los más jóvenes, en una finca donde cada vez hay más terreno vacío.