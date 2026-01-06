La última
Bingo solidario para perros abandonados de Ibiza
Fiesta. La fundación recauda un total de 5.620 euros con su evento solidario
Éxito absoluto de público en el bingo solidario organizado por la Fundación Perros Abandonados en el Pacha Hotel para recaudar fondos con los que cubrir las necesidades de los animales que carecen de un hogar y acometer mejoras en los centros de acogida. La fiesta reunió a más de 250 personas en las instalaciones del establecimiento el pasado fin de semana con una oferta especial de copa y tapa por siete euros y un cartón de bingo para jugar por cinco euros. Todo ello en un ambiente festivo, divertido y bien organizado por el equipo del hotel y los voluntarios de la Fundación, que se desvelaron en la atención a los participantes.
La tarde solidaria logró recaudar 5.620 euros. Los asistentes se volcaron con la compra de cartones y la ilusión de llevarse algún premio. La presidenta de la fundación, Belén Herbosch, y la directora, Alicia de Amador, junto a Vera Herrero llevaron la batuta de la organización junto a las voluntarias para que el bingo solidario fuese un éxito. El sorteo contó con importantes premios de firmas colaboradoras y estuvo amenizado por la música del dj residente.
Entre los ibicencos asistentes al bingo solidario se encontraban Josep Antoni Escandell, director del Grupo Pacha; Pedro Matutes, Daniel y Montse Klein, Franz Josef Schmitz y Daniel Busturia, entre otros.
