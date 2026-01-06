Las balizas V16, el regalo que costó encontrar a los Reyes Magos en Ibiza

Melchor, Gaspar y Baltasar han tenido que recurrir a todas sus reservas de magia para garantizar el reparto en Ibiza de uno de los regalos estrella de esta Navidad, la baliza V16, que es obligatoria en todos los vehículos desde el pasado 1 de enero. Para sorpresa de nadie, los adultos han sido menos previsores que los pequeños, que hace semanas que tenían escritas y enviadas sus cartas a los Reyes Magos, y hasta el último momento no se han decidido a incluir esta petición en su lista de deseos.

Este pecado tan extendido entre la población de apurar hasta el final ha provocado que los comercios ibicencos que venden estos dispositivos de preseñalización no hayan podido dar abasto durante la Navidad para satisfacer tanta demanda. "Está todo el mundo buscando la baliza", confirma Antonia, de la tienda Electrónica Pitiusa, a Diario de Ibiza. Y eso a pesar de que "hay mucha gente que vende balizas", según ha comprobado en un vistazo a la competencia.

En este negocio especializado, situado junto al Mercat Nou, estiman que han vendido unas cuarenta balizas en los últimos días, "tampoco tantas", y añaden que muchos clientes no estaban precisamente contentos con la obligatoriedad de gastarse los 40 euros de media que cuesta cada aparato.

"Hay de todo, gente que la pide y ya está y gente a la que le parece mentira que tenga que comprarse una. Yo no obligo a nadie a comprarla, yo la vendo y ya está. Que se quejen a la Dirección General de Tráfico, no a mí. Si llegan más, venderemos alguna más. Pero no lo sé, sobre la marcha. He vendido casi todas las que tenía y las tres que me quedan están reservadas", detalla Antonia, confirmando que este 5 de enero, momento cumbre para los Reyes Magos, ya no le quedaba ninguna baliza que poner a disposición de sus majestades.

Antonia muestra una de sus balizas reservadas / Guillermo Sáez

Falta de existencias

"Esta misma mañana [del lunes] hemos vendido la última", cuenta por su parte Carlos, de la tienda Radioelectrónica, otro local especializado situado en la calle Aragón, y agrega que los compradores empezaron a preguntar por las balizas "hace unos diez días". "Hemos vendido unas 60. La gente ha apurado y yo creo que ahora van a empezar en enero a salir a comprarlas. La mayoría de compradores venían preguntando si las balizas están homologadas porque han salido algunas que no lo están", subraya.

Respecto a la posibilidad de invertir su dinero en aparatos que luego podrían no contar con el visto bueno de las autoridades, los compradores "se quedan más tranquilos al ver marcas como Osram". La lista completa de modelos autorizados se puede consultar en la propia página web de la DGT. En este establecimiento, han venido "unas balizas a 44,90 euros y otras a 49,95", las segundas con "indicador de batería y más compactas".

"Para Navidad se han vendido muchas como regalitos. Hace cinco días que empezó a venderse más fuerte. El proveedor me ha dicho que todas las que le entran ahora ya están reservadas, así que habrá que esperar a la siguiente semana", advierte Carlos, quien confirma que la sequía de balizas en Ibiza es real, justo ahora que ya son obligatorias.

Carlos, tras el mostrador en Radioelectrónica / Guillermo Sáez

Precios cambiantes

Basant, de la tienda Bappa Moria, situada en la avenida de Isidor Macabich, confirma que "la gente ha empezado a comprar las balizas tarde", como bien sabe después de haber vendido "más de 50". En estricto cumplimiento de la ley de oferta y demanda, su precio en este local ha oscilado bastante durante las últimas semanas: "Al principio las vendíamos a 42 euros, luego bajó a 36,90 y cuando empezaron a faltar volvió a subir el precio hasta los 44 euros".

Este vendedor agotó sus existencias el 2 de enero, pero "la gente sigue entrando a la tienda y preguntando por las balizas", por lo que todavía espera vender "muchas".

"Hasta el día 1 había gente que todavía pensaba que podían retirar la obligatoriedad de las balizas. Hoy mismo me tiene que llegar otro lote de veinte y a ver cuánto tiempo duran. Donde yo las compro antes tenían mucha variedad, pero ahora no tienen casi nada. Ahora solo tengo un modelo y también se acaba rápidamente", desgrana.

Baliza encendida sobre un vehículo / EFE

Los bazares no fallan

En algunos bazares, esos establecimientos casi mágicos donde es posible encontrar cualquier objeto que idee la mente humana, sí que cuentan con balizas a la venta. Así ocurre, por ejemplo, en Cielo Azul, otro negocio que despacha su género en la avenida de Isidor Macabich. Al otro lado del mostrador, Xi presume de que, además de contar con uno de los artículos más preciados del momento, lo vende "barato", a 39,90 euros. Los tiene bien a mano, pegados a la caja, junto con otra infinidad de productos que abarrotan cada rincón del establecimiento.

Xi sí tiene balizas a la venta / Guillermo Sáez

Para todos esos conductores ibicencos que todavía siguen a la búsqueda de la perentoria baliza, la buena noticia es que el director general de la DGT, Pere Navarro, aclaró el mes pasado que las multas para los que no la tengan "no empezarán de golpe", sino que "serán flexibles durante un tiempo, informando", ya que el objetivo es "consolidar este sistema". También aclaró que no se multará por "falsos avisos" a la DGT, es decir, si se activa la baliza por error.

En cualquier caso, aquellos conductores que no lleven la baliza obligatoria deben saber que se exponen a una multa leve de 80 euros, la misma sanción económica para aquellos que no llevaban los triángulos de preseñalización y sin pérdida de puntos asociada.

La baliza V16 incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluido un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. Además, cada dispositivo asegura una conectividad mínima de 12 años.