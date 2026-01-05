Idealista se suma al sector del lujo: las casas más caras de Ibiza

Idealista se suma a la corriente del lujo. El popular portal inmobiliario cuenta con una pestañita de "vivienda de lujo" en los filtros para quienes buscan su morada ideal. El mismo portal en el que muchos trabajadores tratan de conseguir una vivienda o una habitación a un precio asequible se pueden encontrar auténticas mansiones a precios estratosféricos.

En el caso de Ibiza, si se aplica esta pestaña y se pide, además, que la vivienda no tenga okupas ni inquilinos y no esté en nuda propiedad, esto es, que se compra la propiedad, pero el derecho de uso lo tiene un usufructuario, aparecen poco más de 50 viviendas que están a la venta. Todas ellas oscilan entre el millón y medi que cuesta la más económica hasta los 15 millones de las más cara que hay en estos momentos.

15 millones de euros por una "gema escondida" en Porroig

Esta última se trata de una "gema escondida" de la que, de hecho, los vendedores no ofrecen la dirección exacta (no es la que han usado para el anuncio, detallan) porque sólo quieren "compradores serios". Eso sí, detallan que se encuentra "entre es Porroig y es Cubells", que tiene más de mil metros y que se ubica en una parcela de 2.200 metros cuadrados. Tiene siete habitaciones, seis baños y piscina.

A mucha distancia de esta, en cuanto a precio se refiere, están las siguientes: entre 7,5 millones y 8 millones. Esto es lo que cuesta la segunda más cara, que se ubica "en una de las zonas más codiciadas de la isla: Sant Agustí". No hay fotos, pero se explica que la casa, de 400 metros cuadrados, se levanta sobre una parcela de 10.000 metros. Tiene vistas al mar, barbacoa y una piscina con chill out.

Interior de la tercera vivienda más cara del portal Idealista en Ibiza / Idealista

El tercer puesto en este ranking de viviendas de lujo a la venta en Idealista lo ocupa una finca rústica entre Santa Agnès y Sant Mateu por la que se piden 7,9 millones de euros. Y de ésta sí se incluyen fotos. Tiene una construcción principal y una casa de invitados que se ubican en una finca de 20.000 metros cuadrados. Tiene piscina y chimenea.

"En la vivienda principal encontrarás volúmenes generosos y bien proporcionados, donde cada espacio tiene su propio ritmo. La luz natural entra de forma constante y refuerza esa sensación de comodidad que se mantiene en toda la casa", detallan en la descripción, que añade: "La finca se completa con una casa de invitados independiente, que te permite recibir visitas o contar con personal sin romper la armonía ni la privacidad de la vivienda principal".

Las más económicas del apartado 'luxury'

Las cuatro viviendas más económicas de esta sección de lujo del portal inmobiliario cuestan todas 1,5 millones de euros. Son dos chalets en Santa Eulària, una casa en Sant Agustí y una finca rústica cercana al Hospital Can Misses.

Una de las viviendas más baratas de lujo en Ibiza en Idealista, cerca de Cala Nova / Idealista

La primera de las de Santa Eulària es una casa de 132 metros cuadrados que se encuentra muy cerca de Cala Nova y cuenta con cuatro habitaciones. "La parcela está completamente vallada. La privacidad está bien mantenida gracias a la bonita vegetación que rodea la villa. Debido a su buen estado, la propiedad está lista para mudarse", explican los vendedores.

La otra de Santa Eulària cuenta con piscina y es similar en tamaño a la anterior: 120 metros con tres habitaciones y un alamacén de 20 metros con agua y luz con potencial para hacer un estudio.

La otra vivienda de Santa Eulària que se vende por 1,5 millones de euros / Idealista

También un millón y medio de euros cuesta un chalet "en una zona muy tranquila" de Cala de Bou. "Cuenta con una superficie construida de 224 metros cuadrados sobre una parcela de alrededor de 2.100 metros. Se distribuye en dos niveles", señalan los vendedores, que destacan que tiene barbacoa y comedor exterior, además de piscina.

La última vivienda que forma el cuarteto de las más baratas dentro del apartado de lujo del portal está en un "terreno de 19.500 metros cuadrados que está ubicado estratégicamente detrás del Hospital Can Misses, en la zona conocida como Can Palau, muy cerca de Casa Maca" que cuenta con dos accesos.

La vivienda cerca de Can Misses que se vende por 1,5 millones / Idealista

"La propiedad incluye dos construcciones: una vivienda legalizable que dispone de dos habitaciones y un baño, y un almacén utilizado como caseta de obra. Además, cuenta con una alberca de 5 x 4 m, una cisterna para la recogida de agua de lluvia y acceso a agua de red. La parcela, dividida en varios bancales, alberga una rica variedad de árboles autóctonos como almendros, algarrobos, higueras y pinos. También dispone de una zona destinada a huerto y otra a viñedos, ideal para los amantes de la agricultura y la naturaleza. Las vistas despejadas hacia Dalt Vila, el mar y Formentera hacen de esta propiedad un paraíso en la ciudad", comenta el vendedor, que recalca que no es posible ampliar la vivienda "debido a que el terreno está clasificado como rústico protegido de especial interés paisajístico".