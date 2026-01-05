El TSJB rechaza convertir en fija a una maestra interina tras 13 años de contratos temporales en Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado el recurso presentado por una maestra interina que reclamaba ser reconocida como funcionaria de carrera tras más de una década enlazando nombramientos temporales en centros educativos públicos de Ibiza.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, confirma la legalidad de la actuación de la conselleria de Educación y rechaza que haya existido una situación de abuso en la contratación temporal. La docente, perteneciente al cuerpo de maestros, había prestado servicios desde octubre de 2007 en distintos colegios públicos de la isla, fundamentalmente como especialista en Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica, como Can Misses o Sa Bodega en Vila, Vara de Rey en Sant Antoni o Sant Ciriac en Santa Eulària.

La recurrente solicitó inicialmente el reconocimiento de su condición de personal fijo o, de forma subsidiaria, una indemnización de carácter sancionador, alegando una utilización abusiva de contratos temporales contraria a la normativa europea.

Sin embargo, el tribunal concluye que la Administración autonómica acreditó la existencia de numerosas convocatorias de oposiciones durante los años en los que la docente ejerció como interina, lo que, a juicio de la Sala, demuestra que los nombramientos respondían a necesidades temporales, y no a la cobertura estructural de plazas. «No consta que la recurrente se presentara a ninguna de esas oposiciones», destaca.

La sentencia también subraya que el acceso a la condición de funcionaria de carrera exige necesariamente la superación de un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y recuerda que el Derecho español no permite la conversión automática de personal interino en fijo, incluso aunque se apreciara una eventual situación de abuso.

El tribunal también rechaza la pretensión de indemnización, al no apreciar perjuicios concretos derivados de la relación de interinidad, y señala que la normativa europea no impone de forma obligatoria compensaciones económicas en estos casos si no existe daño efectivo acreditado.