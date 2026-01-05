Náutica
El superyate ‘Viva’, un coloso del lujo de 175 millones de dólares, deslumbra en las aguas de Ibiza
Siete cabinas de lujo, piscina, helipuerto y una tripulación de 18 personas, el 'Viva' disfrutó de una experiencia exclusiva en la isla
El superyate ‘Viva’, uno de los grandes reclamos del puerto de Ibiza, visitó la isla en junio, durante el verano de 2025, cuando llamó la atención de curiosos y visitantes. Con 94 metros de eslora, la embarcación permaneció en las Pitiusas recorriendo algunas de las calas más exclusivas de la isla.
El ‘Viva’ es una joya naval construida por Feadship y encargada originalmente por Frank Fertitta III, empresario estadounidense que hizo fortuna junto a su hermano Lorenzo gracias a la Ultimate Fighting Championship (UFC). Ambos compraron la compañía en 2001 por apenas dos millones de dólares y quince años después, en 2016, la vendieron por 4.000 millones a un grupo de inversión. El valor total de las participaciones llegó a situarse en 5.000 millones de dólares, y la fortuna personal de Fertitta se estima actualmente en 3.200 millones.
Un capricho de 175 millones de dólares
Apasionado de la náutica de lujo, Fertitta se alejó del foco mediático tras su éxito empresarial, aunque continuó invirtiendo en sectores como el juego, la hostelería y, por supuesto, los grandes yates. El ‘Viva’ fue encargado en 2021 y supuso una inversión de 175 millones de dólares.
Más allá de su elegante diseño, el superyate destaca por su sistema híbrido de propulsión diésel-eléctrico, que le permite navegar de forma eficiente a 12 nudos y alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos.
La embarcación puede alojar hasta 14 invitados repartidos en siete cabinas, todas ellas equipadas con comodidades de última generación. Cuenta además con piscina, helipuerto, casco de acero y superestructura de aluminio, pensados para ofrecer el máximo confort y estabilidad. Para garantizar una experiencia exclusiva, el yate está preparado para una tripulación de 18 personas, que se encarga de cuidar cada detalle a bordo.
Eso sí, el ‘Viva’ ya no pertenece a Fertitta. En agosto de 2024, el empresario vendió el superyate al multimillonario estadounidense Kenneth Griffin, magnate de las finanzas y fundador del fondo de cobertura Citadel. Mientras tanto, el ‘Viva’ dejó huella en el puerto ibicenco.
