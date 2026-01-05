Sant Antoni valora cambiar la fecha de la cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Sant Antoni está valorando la posibilidad de modificar la fecha de la cabalgata de Reyes Magos, que inicialmente estaba prevista para el lunes 5 de enero.

Según la planificación anunciada hasta ahora, el desfile debía arrancar a las 18.30 horas desde la avenida Doctor Fleming, para continuar por el Passeig de la Mar. La comitiva tenía prevista una parada en el carrer Ample para la tradicional ofrenda en la iglesia y, posteriormente, Sus Majestades debían dirigirse al Passeig de ses Fonts.

En este punto, en el escenario del Mercat de Nadal, estaba programada la recepción oficial por parte de la concejala Neus Mateu, así como el esperado reparto de regalos para los más pequeños.

Además, dentro del programa previsto, los pajes reales iban a estar durante la mañana, de 12 a 14 horas, en la caseta real para atender a los niños y recoger sus últimas peticiones.

Desde el consistorio se estudia ahora un posible cambio de fecha, que se comunicará oficialmente en las próximas horas una vez se tome una decisión definitiva.