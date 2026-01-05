Cabalgatas
Sant Antoni cancela la cabalgata de los Reyes Magos por la lluvia y la cambia de día
El desfile por las parroquias del municipio se mantiene para este lunes 5 de enero
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha decidido trasladar la cabalgata de los Reyes Magos al martes 6 de enero debido a la previsión de lluvias. Con esta decisión, el Consistorio "busca garantizar el correcto desarrollo del desfile y el recorrido de las carrozas de sus Majestades de Oriente, que un año más repartirán luz e ilusión por todo el municipio". Así, Sant Antoni sigue la estela de Santa Eulària, que también ha pasado sus cabalgatas al día 6 de enero.
La cabalgata comenzará a las 18.30 horas en la avenida Doctor Fleming y continuará por el Passeig de la Mar, con una parada en el carrer Ample para la tradicional ofrenda en la iglesia. Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán al Passeig de ses Fonts, donde, en el escenario del Mercat de Nadal, tendrá lugar el reparto de regalos.
Por su parte, la cabalgata de los Reyes Magos por las parroquias del municipio se mantiene para este lunes 5 de enero. El recorrido arrancará a las 18 horas en Buscastell, continuará por Santa Agnès a las 19 horas, seguirá en Sant Mateu a las 20 horas y finalizará en Sant Rafel a las 21 horas.
Además, el martes 6 de enero, Sus Majestades visitarán también el núcleo de Can Bonet, donde la cabalgata está prevista a partir de las 11 horas.
