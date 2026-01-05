Los Reyes Magos sobrevuelan Ibiza rumbo a las cabalgatas de toda España

La magia de la víspera de Reyes ya se siente en el cielo de Ibiza. Los controladores aéreos han confirmado que Sus Majestades de Oriente han sobrevolado la isla durante su viaje hacia la Península Ibérica, tal y como refleja una imagen compartida en redes sociales en la que se puede ver la ruta seguida por los aviones reales sobre el Mediterráneo.

A través de un mensaje publicado en X, los controladores explican que los Reyes Magos se encuentran “en contacto radar y volando desde Oriente con destino a un lugar aún secreto, desde el que participarán en las distintas cabalgatas que se celebran este 5 de enero en numerosos puntos del país". El mensaje, acompañado de gran expectación, confirma que la Operación Reyes 2026 ya está en marcha.

Según la información difundida, ya se ha publicado el correspondiente NOTAM que anuncia oficialmente esta operación especial, así como la carta de navegación con la ruta que seguirán los aviones de sus Majestades, cargados de regalos. "Está previsto que, a partir de las 19 horas, los Reyes Magos aterricen en varios aeropuertos españoles, con prioridad máxima, para poder llegar a tiempo a sus compromisos con los más pequeños", explican en sus redes.

Una vez finalicen las cabalgatas, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a sus pajes y camellos mágicos, iniciarán el tradicional reparto nocturno de regalos, hogar por hogar, para que ningún niño se quede sin su sorpresa en la mañana más esperada del año.