Chloe, la niña de Ibiza que antepuso la visita de los Reyes Magos al alta hospitalaria

Chloe Amarilla Montes, de apenas un año y nueve meses, lleva hospitalizada en Can Misses desde el 30 de diciembre, cuando ingresó en la unidad de Pediatría por una infección de orina. Pasó la Nochevieja en planta y, aunque recibió el alta médica este lunes por la mañana, en vez de salir del hospital permaneció ingresada, por voluntad de su familia, hasta la tarde. El motivo: la visita de los Reyes Magos al hospital público ibicenco. "Le hacía mucha ilusión verlos y decidimos quedarnos hasta que vinieran", reconoce el padre de la niña, Raúl Amarilla.

Chloe vive los instantes previos a la visita de los Reyes de Oriente con mucho nerviosismo, según explica, visiblemente emocionado, su padre: "Aunque mi hija todavía no sabe hablar mucho, le hacía mucha ilusión estar con Melchor, Gaspar y Baltasar. Le encantan los Reyes Magos. Desde que los médicos nos comunicaron que iban a venir, no ha parado quieta. De hecho, a cada rato salía de la habitación para ver si ya estaban por aquí".

Los Reyes de Oriente entregan un peluche de Stitch a Luciana Lombardo. / Vicent Marí

Los sabios de Oriente recompensan el buen comportamiento de la pequeña a lo largo del año. Prueba de ello es que no le dejan carbón en la cama del hospital. Todo lo contrario: le regalan un libro infantil de aprendizaje que enseña letras, números, formas, colores y palabras.

"El que más le gusta es Baltasar"

Aunque los padres de la niña, que permanecen en todo momento a su lado, reciben el detalle con agrado, para Raúl Amarilla lo más importante es la mejoría en el estado de salud de Chloe: "Gracias a dios nuestra niña está mejor y ahora volvemos a casa". Y es que hay cosas que no se pagan con dinero. Pequeños momentos de felicidad.

Chloe está boquiabierta. No es para menos: acaba de experimentar uno de los momentos más felices de su corta vida. Por ello, no está muy por la labor de hablar con la prensa, una decisión totalmente comprensible, ya que está saboreando el momento al máximo.

Chloe Amarilla, de un año y medio, vive una experiencia inolvidable con los Reyes Magos. / Vicent Marí

También disfrutan su padre y su madre, Karina Montes, quien habla sobre el rey mago favorito de su hija: "El que más le gusta es Baltasar. No sé por qué, pero es el que más interés le despierta".

En la habitación que queda al otro lado del pasillo se encuentra Luciana Lombardo, una niña de nueve años hospitalizada desde el pasado jueves, 1 de enero, por un cuadro respiratorio. A diferencia de Chloe, Lombardo no ha visto a los Reyes de Oriente. El enorme cansancio tras cinco días ingresada en Can Misses ha hecho mella en la pequeña, que se queda dormida mientras sus regalonas majestades continúan la visita. "Tenía un sueño profundo, ya que se suele despertar con cualquier cosa", justifica el padre de la niña, Damián Lombardo.

"Cuando despierte, se pondrá muy contenta"

Lombardo y su pareja, Viviana Morro, la madre de la pequeña, serán los encargados de explicarle a su hija, cuando despierte, la increíble y mágica anécdota. Mientras tanto, la niña aprovecha para descansar y recuperar fuerzas junto al peluche de Stitch, el regalo que le dejan, silenciosos, los Reyes Magos al pasar por su habitación. "Cuando despierte y lo vea, seguro que le gustará mucho. Le encantan los muñecos", explica el padre, quien añade: "Y mira que nos habían dicho hace unas horas que iban a venir".

El padre de la pequeña, poco después de la visita de los Reyes de Oriente, hace una valoración sobre la breve pero intensa experiencia: "Ha sido muy bonito. Además, somos argentinos y allí no solemos dar tanta importancia a los Reyes Magos. Ver entrar a Melchor, Gaspar y Baltasar ha sido algo bastante agradable".

Melchor, Gaspar y Baltasar, con las enfermeras de Pediatría. / Vicent Marí

A diferencia de Chloe, Luciana seguirá, de momento, ingresada en la unidad de Pediatría. Por ello, volver a casa es el mayor deseo de sus padres. Seguro que, aprovechando la situación, así se lo han pedido a los Reyes de Oriente. Eso sí, a la espera de que mejore el estado de salud de su hija, los padres, sin perder la sonrisa ni la esperanza en ningún momento, se muestran optimistas y convencidos de que no les queda mucho en el hospital: "Poco a poco Luciana va a ir mejorando".

Precisamente, justo antes de acceder al edificio principal de Can Misses los protagonistas de la fría jornada se hacen fotos con aquellos niños que lo piden. Estos alucinan. También con el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), Eduardo Escudero; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Francisco José Torres Haro.

El recorrido de los Reyes de Oriente por el hospital público ibicenco va más allá de las unidades de Pediatría y Neonatología. De hecho, el circuito comienza con una discreta pero vistosa aparición en la entrada principal de Can Misses, motivada por los llamativos atuendos, recién estrenados, de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Cuatro meses en la UCI

La visita también deja un momento especialmente emotivo fuera de las plantas infantiles. Los Reyes Magos se detienen para saludar y transmitir ánimos a Xisco Tur Planells, un paciente de 59 años que lleva cuatro meses ingresado en la UCI.

El periplo sanitario de sus Majestades de Oriente concluye con un gesto cargado de humanidad. Gracias a la iniciativa de la asociación Nunca Solos, Melchor, Gaspar y Baltasar dedican sus últimos momentos en el hospital a saludar a los pacientes adultos ingresados y a hacerles entrega de pequeños obsequios que reparten los voluntarios de la entidad. Un broche final a una jornada en la que la ilusión, por unas horas, también encuentra su sitio entre las paredes del hospital.