Retrasos y cancelación de servicios sin aviso previo: los vecinos de Cala Llonga se hartan del mal funcionamiento de la línea de bus con Ibiza

El pasado domingo 28 de diciembre, día de los inocentes, Encarnación Martínez, una vecina de la localidad de Cala Llonga, recibió una inocentada que no tuvo ninguna gracia. El autobús de la línea número 15, que debía salir a las 11 horas de la estación del Cetis en Ibiza en dirección a Cala Llonga, sin previo aviso, no hizo su recorrido. En su lugar, la vecina de la localidad tuvo que esperar a la siguiente salida, prevista a las 15 horas, cargada con sus bolsas de la compra.

No es la primera vez que ocurre, denuncia Encarnación. La frecuencia de incumplimientos de horarios y de paradas lleva siendo una tónica habitual en los últimos meses, motivo por el cual la mujer, de 63 años, ha cursado varias quejas y reclamaciones en el Consell Insular. Por el momento, dice, sin recibir respuesta. "La última vez dijeron que fue porque el autobús tenía una avería y que lo anunciaron en la web. Pero yo no sé dónde se mira eso, deberían informarlo al menos en la misma parada de bus", lamenta.

Encarnación, que no tiene coche, depende de los servicios de transporte público para desplazarse. "Para hacer la compra, incluso, necesito por lo menos llegar hasta Jesús y las frecuencias son pocas y muchas veces se incumplen con los horarios", denuncia la mujer, quien comenta que por este motivo en varias ocasiones se ha visto obligada a llamar a un taxi para hacer el trayecto, con el coste añadido que conlleva. "Me sale la barra de pan más cara que a nadie", bromea. Encarnación cuenta que, en una ocasión, varios vecinos que esperaban en la parada de autobús decidieron llamar a un taxi hacia Ibiza y pagarlo entre todos ante la tardanza del autobús.

"Cuando llamas por teléfono para quejarte lo único que te saben decir es que el autobús se ha roto, y qué casualidad que siempre se rompe el de las 11 horas cuando es un día festivo y en Santa Eulària", lamenta.

Horario del bus de la línea 15, de Ibiza a Cala Llonga, vigente entre el 1 de noviembre y el 30 de abril / DI

Insuficientes horarios

Encarnación lamenta también los pocos horarios de vuelta a Cala Llonga, especialmente durante el horario de invierno, establecido entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. El último autobús de vuelta a la localidad sale de la estación del Cetis a las 18:30 horas, motivo por el que en alguna ocasión se ha visto obligada a ir hasta Santa Eulària y de allí desplazarse caminando hasta Cala Llonga.

La situación mejora algo en verano, cuando entonces sí, "hay más frecuencia", afirma. "Como hay turistas, a ellos sí les ponemos más autobuses, casi cada cinco minutos para que no tengan que esperar. Pero a los que estamos aquí durante todo el año en la isla no nos cuidan tanto", denuncia.

Otra situación "preocupante" que denuncia Encarnación es el incumplimiento de las paradas en alguno de los conductores de la línea. "En dos ocasiones, el conductor de autobús dejó a mi nieta, que venía de visitarme a casa en Cala Llonga, en la parada de Jesús, en lugar de continuar su recorrido hacia la estación del Cetis en Ibiza", explica la mujer. "Mi nieta, de 16 años, suele venir los fines de semana a las 11 horas y hasta las 20:30 horas, y ese día el conductor, que no tendría muchas ganas de conducir, le dijo que la dejaba en Jesús porque allí terminaba su territorio", explica Encarna. La mujer denuncia la mala actitud de alguno de los conductores de autobús, a los que considera de "déspota y poco respetuosa".

Sin servicio en Navidad

Los horarios de la línea 15 entre Ibiza y Cala Llonga publicados en la página web de Consell Insular establece un serivios regular entre ambas poblaciones de lunes a domingo, incluidos días festivos. Sin embargo, los días festivos en estas navidades la línea no prestó servicio. "No había ningún cartel informativo, ni hubo avisos previos, y ni siquiera los conductores parecían saber el motivo", denuncia.

"Me cabrea también que encima te dicen que hay que usar más el transporte público y menos el coche, pero luego no cumplen con los servicios", explica.

Encarnación se muestra hastiada ante esta situación. "Ya no sé qué más hacer, he puesto varias reclamaciones, la útima de ellas creo que a principios de diciembre, y todo sigue igual", cuenta. Encarnación dice sentirse aislada.