Radiografía a los turistas de Ibiza: de qué países vienen y cuándo les gusta viajar

Hasta el mes de noviembre llegaron a las Pitiusas un total de 3.698.924 turistas, unos 15.000 más que hace un año, apenas un 0,4% más. Se estabiliza así este registro, que tocó techo en 2023 con 3,71 millones.Pero el comportamiento por nacionalidades sí que varía, y bastante, a tenor de la última estadística publicada por el Ibestat.

Por ejemplo, vinieron hasta noviembre 833.321 españoles, 110.550 menos que en todo 2024. Este mercado, el que aporta más turistas, suma así su segundo descenso desde el récord de 2023 (966.287) y se acerca a la cifra de visitantes del Reino Unido, que este año aportó 827.201 viajeros, sólo 642 más que en todo 2024 (+0,07%). No hay que olvidar que, antes de la epidemia de covid, desde ese país llegaban 90.000 turistas más, trascendentales porque su gasto turístico es muy superior al de nuestros compatriotas.

Menos alemanes

Suma un nuevo descenso, y ya van tres años consecutivos, Alemania, con 287.052 turistas, un 2,8% menos que un año antes y casi 33.000 menos que los llegados en 2022. También resta el grupo del Benelux (Frontur agrupa a Bélgica, Holanda y Luxemburgo en el mismo saco), con 375.266 turistas, 31.533 menos que en todo 2024, lo que supone una caída del 7,7%. Resulta preocupante esta pérdida tanto por su elevado nivel adquisitivo como porque ya es el segundo año que ocurre esto.

Por el contrario, Italia suma: vinieron 479.598 desde ese país, casi 50.000 más que en 2024 (+11,6%). Y también crece el número de franceses: vinieron 240.183, unos 18.000 más (+8,28%), lo que representa el mejor dato de esta nacionalidad de la última década. Y sorprende, pese a que su cantidad no es relevante, el comportamiento de los países nórdicos (que no son pocos, pero que Frontur agrupa en un solo registro): volaron a Ibiza 31.367, un 29% más que en la anterior temporada.

Meses preferidos según nacionalidad

Estas estadísticas contienen unos datos muy curiosos sobre el comportamiento de cada nacionalidad a la hora de escoger en qué fecha viaja a las Pitiusas. Los españoles y los italianos tienen gustos parecidos: los turistas procedentes de España vienen, principalmente, en julio (147.370) y agosto (146.743), con apenas diferencias entre ambos meses; los que vuelan desde Italia prefieren agosto (123.532), muy por encima de su segunda elección, julio (89.270).

Por el contrario, la mayoría de alemanes (48.657) nos visita en mayo, mientras que en julio (38.148) y agosto (43.563) viajan a las Pitiusas menos turistas de esa nacionalidad que en septiembre (46.647). Es decir, evitan los meses de mayor afluencia y tienden a viajar en los extremos de la temporada.

En el caso de los franceses, es julio (54.999) su mes favorito, si bien vuelan más en junio (43.187) que en agosto (36.565), que casi empata con mayo (36.160).

También resulta revelador el comportamiento de los británicos, que prefieren viajar a Ibiza y Formentera en junio (157.568) y en julio (154.542) antes que en agosto (136.555). De hecho, hasta en septiembre (137.696) desembarcan aquí más que en agosto.

478.159 personas contrataron los servicios de viviendas turísticas que están al margen de las de mercado, 15.652 más que en 2024 (+3,4%)

También huyen del mes más masificado los nórdicos, que escogieron en primer lugar mayo, en segundo, julio; en tercero, septiembre; en cuarto, octubre y en quinto, agosto. Elección similar a la de los viajeros procedentes del Benelux: el mayor número de neerlandeses (sobre todo) y belgas vino en julio (70.075), seguido de mayo (66.051), junio (55.004), septiembre (57.519) y, en quinto lugar, agosto (49.000). Como ya alertan desde algunas asociaciones turísticas, tanto la masificación como el calor está empujando a los turistas de algunos países, sobre todo los centroeuropeos, a buscar tanto destinos como meses más frescos para veranear.

Más alojados en viviendas ilegales

Y esta estadística añade un dato que quizás escueza en el Consell. Se suponía que la lucha contra el intrusismo emprendida por la institución había reducido este año significativamente tanto las viviendas turísticas ilegales como el número de turistas que deciden alojarse en esas «viviendas no de mercado», que es como Frontur define aquellas que no disponen del permiso turístico de la Administración, es decir, las piratas, las ilegales. Sin embargo, en 2025 (hasta noviembre) hubo 478.159 personas que contrataron los servicios de esas viviendas que están al margen de las de mercado, 15.652 más que en 2024 (+3,4%).

Además, y como estos días han asegurado los hoteleros a este diario, esa lucha contra la oferta ilegal no ha permitido aumentar la ocupación, según los datos del Ibestat, ya que se alojaron en hoteles «y similares» 3.020.526 personas, 27.000 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 0,88%.