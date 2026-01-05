El puerto de Ibiza recibe 25.227 vehículos menos que en 2024

La estadística que ofrece la Autoridad Portuaria de Balears (APB) sobre la actividad en los puertos de interés general y, por lo tanto, de su competencia en las islas (los de Ibiza, Formentera, Palma, Alcúdia y Maó), arroja datos negativos en casi todos los capítulos en el caso ibicenco. No es algo habitual, ya que el tráfico portuario crece casi cada año, aunque no de manera tan acentuada como el aéreo.

Por ejemplo, en el apartado de los vehículos, en este primer año de limitación de entrada y circulación tras la puesta en marcha de esta iniciativa por parte del Consell Insular, se indica un descenso del 6%. Así, de enero a noviembre se contabilizan 441.031 unidades embarcadas o desembarcadas en la zona portuaria de es Botafoc, por las 466.258 del mismo periodo del año pasado. Son 25.227 vehículos menos.

A finales del pasado mes de octubre, el presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor, en una rueda de prensa para criticar y pedir la anulación del proyecto del Consell, indicó que, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, «sólo» había evitado la entrada de una media de 248 coches diarios a la isla. Esto supuso hasta entonces «una llegada de 45.000 pasajeros y 15.800 coches menos».

Contabilizando todo el año a excepción de diciembre (la limitación sólo se aplica de junio a septiembre, con ambos meses incluidos), el tráfico de pasajeros también ha caído en Ibiza, en este caso un 5% al pasar de los 3.692.395 de los primeros once meses del año pasado hasta los 3.500.280 de este ejercicio. Salen pues 192.115 viajeros menos.

Esto no quiere decir que la restricción impuesta por el Consell de Ibiza para reducir la evidente masificación en la isla los meses de temporada alta sea la causa de estos descensos. Al menos no la única. Hay que tener en cuenta que los meses valle, de enero a mayo y de octubre a diciembre, suelen registrar una actividad menor.

También ha bajado el número de buques en puerto, en concreto un 9% en el acumulado del año (de 22.126 a 20.370) con respecto a 2024, pero no así el de las toneladas totales de mercancías gestionadas, que se ha incrementado en un 7% al pasar de los 3,5 millones de enero a noviembre de 2024 a los 3,7 millones de este año.

Menos cruceros

En este apartado se aprecia un aumento pronunciado, del 11%, en la entrada de graneles líquidos (principalmente combustibles), pero una caída mayor en el caso de los sólidos (alimentos y el resto de productos, también de materiales de obra), en concreto de un 41%.

Finalmente, el turismo de cruceros no está disfrutando del mejor ejercicio de su historia. Al menos según los datos de la APB, que indican que en estos once meses se han contabilizado 164 escalas por las 191 del mismo periodo del año pasado. Son 27 cruceros menos.

En cuanto a los datos de noviembre, se cerró en los muelles de Vila con un 4% menos de pasajeros (de los 146.969 del año pasado a los 141.366 del mes pasado) y apenas un descenso del 1% en el número de vehículos (de 27.262 a 27.106).