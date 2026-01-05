Las primeras lentejas del año en Ibiza

El día 2 de enero de cada año el empresario y secretario de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Daniel Busturia, reúne a un grupo de amigos para degustar unas supremas lentejas que él mismo cocina a fuego lento, con suma delicadeza, con perdices que él mismo caza, chorizo, morcilla, legumbres y otros ingredientes. En una enorme cacerola y con fuego de leña Daniel preparó con maestría, delantal y gorro de chef cinco kilos de deliciosas lentejas con una novedad en la receta: mezcló perdices en escabeche con perdices crudas con un resultado sorprendente que llamó la atención del paladar de los 55 invitados.

Los jóvenes Julietta y Bosco Herrero ,degustando su plato. / Fotos: Armando González y Daniel Busturia

Esta es la 27 edición de la reunión, que comenzó en es Cavallet y sigue en las terrazas de su casa. Cada comensal lleva su plato, cubierto, postre y vino para compartir, lo que otorga a la fiesta un carácter entrañable y divertido. Daniel Busturia y Belén Herbosch son anfitriones inigualables para compartir una jornada de gastronomía casera con amigos, académicos, familias, jóvenes y niños que se incorporan al festín en mayor número cada año que pasa. Entre ellos, el presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Pedro Matutes, y Ana Dean; la presentadora y escritora Marta Robles; el actor Carles Sans con María Antonia Rodríguez; la princesa Loretta Sayn Wittgenstein, Sandra Bettelini, Franco Ubaldi, Masssimo Lucarini, el académico Olivier Cambrade y su mujer, Anne; la académica Vera Herrero, la empresaria portuguesa Cata Flores, la interiorista Roberta Jurado, Antonio Viana Baptista (director de Telefónica Móbiles), Mónica e Isaac Khodry, Luis de Bustamante, Catarina y Antonio Roquete, Christian y Claudia Pérez, Alberto Pedraza, Armando Gónzalez y Alicia de Amador.

Anne Crambade junto al anfitrión, Daniel Busturia. / Fotos: Armando González y Daniel Busturia

Anne y Oliver Crambade, Mónica e Isaac Khordy y Keike Herberg / Fotos: Armando González y Daniel Busturia

La escritora Marta Robles, Roberta y el actor Carles Sans. / Fotos: Armando González y Daniel Busturia

Antonio Roquete, Belén Herbosch y Catarina. / Fotos: Armando González y Daniel Busturia

Natalia Quijano, Roberta Jurado y amigos, en la terraza. / Fotos: Armando González y Daniel Busturia