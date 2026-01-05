La última | Gastronomía
Las primeras lentejas del año en Ibiza
Daniel Busturia celebra la 27 edición de sus famosas lentejas
El día 2 de enero de cada año el empresario y secretario de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Daniel Busturia, reúne a un grupo de amigos para degustar unas supremas lentejas que él mismo cocina a fuego lento, con suma delicadeza, con perdices que él mismo caza, chorizo, morcilla, legumbres y otros ingredientes. En una enorme cacerola y con fuego de leña Daniel preparó con maestría, delantal y gorro de chef cinco kilos de deliciosas lentejas con una novedad en la receta: mezcló perdices en escabeche con perdices crudas con un resultado sorprendente que llamó la atención del paladar de los 55 invitados.
Esta es la 27 edición de la reunión, que comenzó en es Cavallet y sigue en las terrazas de su casa. Cada comensal lleva su plato, cubierto, postre y vino para compartir, lo que otorga a la fiesta un carácter entrañable y divertido. Daniel Busturia y Belén Herbosch son anfitriones inigualables para compartir una jornada de gastronomía casera con amigos, académicos, familias, jóvenes y niños que se incorporan al festín en mayor número cada año que pasa. Entre ellos, el presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Pedro Matutes, y Ana Dean; la presentadora y escritora Marta Robles; el actor Carles Sans con María Antonia Rodríguez; la princesa Loretta Sayn Wittgenstein, Sandra Bettelini, Franco Ubaldi, Masssimo Lucarini, el académico Olivier Cambrade y su mujer, Anne; la académica Vera Herrero, la empresaria portuguesa Cata Flores, la interiorista Roberta Jurado, Antonio Viana Baptista (director de Telefónica Móbiles), Mónica e Isaac Khodry, Luis de Bustamante, Catarina y Antonio Roquete, Christian y Claudia Pérez, Alberto Pedraza, Armando Gónzalez y Alicia de Amador.
