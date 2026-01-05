Pedro Campillo, secretario general de UGT en Ibiza: "Estamos en pleno empleo, pero los salarios no dan para vivir con dignidad"

Para el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Ibiza y Formentera, Pedro Campillo, los últimos datos de ocupación vuelven a demostrar que las Pitiüses y el conjunto de Balears cuentan con una economía dinámica que genera puestos de trabajo, ya que han cerrado el año con una situación "prácticamente de pleno empleo". No obstante, advierte de que estas cifras macroeconómicas no se están traduciendo en una mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

"Hemos llegado a un punto en que los salarios no dan para poder vivir con dignidad. Aquí estamos viviendo situaciones dramáticas donde la gente, incluso con contrato, no llega a final de mes por los problemas derivados de la vivienda y de la cesta de la compra", lamenta el representante de UGT.

Una muestra de este desequilibrio es que, "pese a que el Govern presente los datos de manera triunfalista", más allá de los datos positivos, "se ve que la calidad del empleo que se crea no permite salir adelante" a la mayor parte de los trabajadores, abunda Campillo. "Es verdad que no hay paro en Ibiza y Formentera. Si quieres trabajar, puedes hacerlo, pero no todos los asalariados tienen unas condiciones de dignidad. Esto es una lacra que debería preocupar tanto a los políticos que nos gobiernan en Balears como en el Estado", sentencia.