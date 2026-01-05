El paro sube en Ibiza y Formentera mientras cae en el resto de Baleares

Ibiza y Formentera cierran el año con un ligero aumento del desempleo respecto a 2024 y rompen la tendencia a la baja registrada en el conjunto de Balears. Así, las Pitiusas han registrado 3.306 parados durante el pasado diciembre, 162 más respecto al año anterior, mientras que en el conjunto de Baleares la cifra alcanza las 29.305 personas, lo que representa una reducción del 2,94% respecto al pasado ejercicio.

Como sucede en los últimos años, la campaña de Navidad favorece un aumento de la ocupación respecto a noviembre. Así, en Ibiza, diciembre se cerró con 2.899 desempleados, 235 menos (-7,5%) que los registrados el mes anterior. En cambio, estas cifras representan una tendencia al alza en la comparativa interanual, ya que en diciembre de 2024 fueron 2.732 las personas en paro, es decir, 167 menos que en el balance actual.

Igualmente, en Formentera también se produce un ligero aumento, con un total de 137 desempleados en este último mes de diciembre, cinco más (+3,8%) que los que hubo a finales de 2024. Por contra, al igual que en el caso de Ibiza, la comparativa sale ganando si se toma como referencia la variación respecto al mes anterior, ya que diciembre concluyó con un 13,3% menos de parados que en noviembre.

Récord en Balears

En cambio, el conjunto de Baleares experimenta una caída del 2,9% respecto a 2024, con un total de 29.305 personas en paro en la actualidad. Igualmente, el mes de diciembre también supuso una reducción del 3,02% del número de desempleados respecto al mes de noviembre.

Durante la presentación del balance este lunes, la consellera de Trabajo del Govern balear, Catalina Cabrer, ha valorado que el archipiélago lidera el descenso del paro en el conjunto de España, donde la media es del -0,7%. Por islas, Mallorca es la que presenta mejores resultados en la variación interanual, con 24.437 personas en situación de desempleo durante diciembre (-4%), mientras que en Menorca fueron 1.832 (-2,5%).

La consellera de Trabajo del Govern balear, Catalina Cabrer, durante la presentación de las cifras de ocupación. / DI

"Estamos viendo muestras claras de desestacionalización. Somos una comunidad que, en los meses de menos actividad turística, seguimos creando empleo", destaca Cabrer. La consellera también ha puesto el acento en la mejora del paro de larga duración a través del Plan de seguimiento intensivo (Plan Si): "El paro de diez a 12 meses ha bajado un 11,7% y el de más de un año, un 6,6%".

Desde el Govern se destaca además que esta caída del desempleo supone las mejores cifras registradas en Baleares desde 2002. Igualmente, también se ha batido un récord con la media anual de afiliación, que ha alcanzado los 584.875 ocupados, un 2,6% por encima que en 2024.