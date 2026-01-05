Los pacientes de Ibiza esperan 45 días más para una operación que los del resto de Balears

Los usuarios de la sanidad pública de Ibiza siguen siendo, un año más, lo que más esperan de la Comunitat tanto para una cita con un especialista como para pasar por el quirófano. Así lo ponen de manifiesto los datos de listas de esperas del Servei Balear de Salut, actualizados a 3 de enero.

En concreto, los pacientes de Can Misses esperan 102,6 días para una consulta de medicina especializada, un mes más que el resto de habitantes de las islas. Se trata de la demora media más elevada de los hospitales públicos de la Comunitat, algo que se repite también en el caso de la lista de espera quirúrgica. Ahí, el tiempo que aguardan, de media, los usuarios es de 165,12 días (más de cinco meses y medio), que es un mes y medio más que en el total de Balears. En el caso de las consultas, el segundo centro cuyos pacientes más tienen que esperar el el Hospital Comarcal de Inca (96 días) mientras que si miramos la lista de espera quirúrgica los segundos son los del Hospital Universitario de Son Llàtzer (125 días).

12.812 Pacientes están en alguna de las listas de espera de los hospitales públicos de las Pitiusas

Los pacientes que menos esperan son, en ambos casos, los del Hospital de Formentera, aunque este dato no es real ya que muchos de sus pacientes están en las listas de Can Misses. En todo caso, la demora media es de 43 días para una consulta y 55 para una operación. Sin tener en cuenta este centro, el hospital en el que menos aguardan sus pacientes para una cita es Son Espases (58,8 días) mientras que el de Manacor es el que tiene una demora media quirúrgica más baja: 96 días.

Ahora mismo, en los dos hospitales de las Pitiusas hay 12.812 pacientes pendientes de una llamada: 10.296 para una cita de medicina especializada (10.144 en Can Misses y 152 en Formentera) y otros 2.516 para una operación (2.499 en el hospital de Ibiza y 17 en el de Formentera).

Los datos han variado mucho respecto a la misma fecha del año pasado. De forma muy desigual. Mientras que la lista de espera de consultas se ha reducido considerablemente tanto en número de usuarios (un 31,4% menos) como en demora (67 días menos) la lista de espera quirúrgica ha evolucionado de forma totalmente opuesta: hay un 47% más de usuarios pendientes de pasar por quirófano y el tiempo que deben aguardar para que les operen ha pasado de 100 días a 165.

Esta diferencia se aprecia también si se mira el porcentaje de personas que superan la demora máxima establecida por la propia conselleria balear de Salud. A principios de enero del año pasado el 40% de los usuarios en lista de espera llevaban más de seis meses pendientes de la cita (el 11,8% acumulaban más de un año), mientras que ahora mismo esos porcentajes se han reducido considerablemente a un 18% (1.830 en total) y un 1,13% (115 personas). En el caso de la lista de espera quirúrgica, el porcentaje de pacientes que llevan ya más de medio año esperando para pasar por el quirófano se ha disparado: del 12,9% que se registraba el 3 de enero de 2025 al 42,37% que hay actualmente (1.059 pacientes).

Para entender mejor la evolución de la situación de las listas de espera del Hospital Can Misses, sólo hay que ver el gráfico que incluye el portal de transparencia del Ib-Slut. En él se ve cómo se va reduciendo tanto el número de pacientes como el tiempo de espera para consultas de forma constante desde enero del año pasado mientras que pasa todo lo contrario con la de quirófano.