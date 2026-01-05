Operación para salvar una torre de defensa histórica de Ibiza

El Consell formalizó pocos días antes de acabar 2025 y ante notario la adquisición de la torre de defensa de Portinatx, un Bien de Interés Cultural (BIC) que pasa así a ser de titularidad pública. El coste, 700.000 euros, de los cuales 425.000 euros proceden del impuesto de turismo sostenible (ITS). Y ahora tocará repararla, pues se encuentra en estado de abandono desde hace décadas. No resultará muy caro: 38.756 euros, según el informe elaborado por los arquitectos Miquel Cárceles Cardona y Manuel Sempere Polo, de M&M Arquitectura, en noviembre de 2024 para «documentar patologías existentes y sugerir su reparación» y que fue añadido al expediente de la adquisición del torreón.

Esquema del interior dela torre de Portinatx dibujado por M&M Arquitectura. | D.I.

Estado de conservación

Los arquitectos sugieren que, en líneas generales, «la torre presenta un grado de conservación relativamente bueno» y que la mayor degradación de la piedra de los muros aparece en las zonas más expuestas al sol, las orientadas al sur. La razón es sencilla: «Este fenómeno se debe a la naturaleza del material», marès.

La insolación, sumada a la ventilación, acelera «bruscamente» la evaporación del agua «con sales disueltas (...) hasta el interior de la piedra en una profundidad de algunos milímetros», lo cual da lugar a la disgregación de la piedra» en arenilla. Estos daños se aprecian especialmente «bajo la puerta original y el lateral orientado al suroeste».

También han detectado que faltan «algunas piezas en las volutas decorativas que marcan los cambios de nivel de la torre», así como «la perdida de mortero de rejuntado de la piedra».

Como solución proponen proteger esas zonas afectadas «mediante mortero de cal que permita la transpiración», proteja la superficie afectada y paralice la degradación de sus superficies por la erosión y la rotura por la cristalización de los minerales que contiene la propia humedad ambiental. Y en las zonas donde haya coqueras (oquedades) más grandes o donde se haya desprendido una pieza entera, «se debe valorar el incorporar una nueva pieza de marès para no tener que aportar a la superficie tanto mortero».

Tabiques interiores vandalizados o con moho

Entre los daños, también han detectado grafitis sobre los tabiques interiores de la torre y marcas negras por la presencia de humedad. Bastará, en este caso, «con una limpieza generalizada mediante pistola de arenado» y crear una nueva capa de protección «mediante enlucido maestreado de mortero en base de cal y si se desea dar un acabado en color o blanco realizar una capa de pintura al silicato».

Si bien hay oquedades e irregularidades en el suelo de la torre, los arquitectos no consideran que sean ni patologías ni que sea necesaria su reparación: «Solo afecta al factor estético o estilístico». Eso sí, del primer escalón «se deberá rehacer su esquina», pues se encuentra desconchada.

Marcas de vigas en los forjados

Además han detectado que las vigas que soportan el forjado del nivel superior han dejado marca de humedad en el techo del nivel inferior. No obstante, no aprecian «fisuraciones ni movimientos de las vigas, por lo que se presupone que se encuentran en buen estado de conservación». Con limpieza, secado mediante deshumificadores o ventilación forzada y enlucido superficial, bastará: «Si se mejora la impermeabilización de toda la torre no debería volver a presentar esta patología».

Torre de defensa de Portinatx. / Consell de Ibiza

Fisura en el forjado

El forjado sí presenta una pequeña fisura en la zona de la escalera. La solución también es sencilla: «Se recomienda realizar un repicado de 15 centímetros alrededor de la fisura y realizar un enlucido de nuevo. Se estima que se trata de un pequeño movimiento posiblemente producido por el esfuerzo mecánico del sargento [gato, tornillo de apriete] que sujeta la barandilla».

Cambios de coloración y marcas de agua

En la planta superior, las paredes también tienen marcas de humedad y cambios de coloración de la parte superficial de las paredes. Será suficiente con una limpieza generalizada, además de aplicar «una nueva capa de protección mediante enlucido maestreado de mortero en base de cal y, si se desea dar un acabado en color o blanco, realizar una capa de pintura al silicato». Explican los arquitectos que esas marcas dan a entender que se está filtrando agua desde la cubierta hasta la bóveda: «Para evitar esta patología será necesario realizar una correcta impermeabilización de la cubierta».

Faltan tres vigas de sabina, «cuya restitución será necesaria»

Perdida de piezas y enlucido interior

La escalera interior ha perdido «dos de sus piezas [escalones] de piedra y parte del enlucido que recubría la pared, incluso en algunos puntos se aprecia el paso de la luz a través de las diferentes piedras». Para sustituir los escalones «se podría realizar unas nuevas piezas mediante hormigón o, si se quiere realizar una recuperación menos invasiva, realizar dichas piezas con madera o metálicas asegurando su apoyo en los extremos». Descartan crear para ello una pieza con piedra «por la complejidad que supone su trabado con las piezas existentes», incluso consideran esta solución «más invasiva que aportar otro material». También se deberá enlucir las paredes «a base de cal y pintura al silicato, introduciendo alguna piedra nueva en las coqueras de mayor tamaño para no cargar mucho la superficie y evitar futuras fisuras».

Faltan tres vigas de sabina

Tal como detallan ambos arquitectos, para la cubierta del torreón se emplearon vigas de sabina de sección irregular que se apoyan en los muros. Faltan tres, «cuya restitución será necesaria». Las que quedan se encuentran «en buen estado de conservación». Para la restitución se deberá emplear «una madera de sabina o de propiedades similares que tenga el largo y el diámetro similar a las existentes y volver a disponerlas en la misma situación que estaban previamente».

Las fisuras «no suponen un riesgo estructural a corto plazo, pero sí permiten la entrada de agua al interior del soporte, lo cual acelera su degradación»

Fisuras y grietas en la fachada

Existen, asimismo, «multitud de fisuras» de movimiento y asiento «en todo el volumen del torreón de salida a la terraza superior». Son consecuencia de «la falta de mantenimiento» y de la solución constructiva que se empleó para el torreón, «a base de piezas trabadas de marès». Las fisuras, no obstante, «no suponen un riesgo estructural a corto plazo, pero sí permiten la entrada de agua al interior del soporte, lo cual acelera su degradación». Solución: «Será necesario el repicado del mortero existente y realizar una nueva capa en base de mortero de cal en todo el volumen».

Y la cubierta, «al estar resuelta con madera», tiene un movimiento diferente al de la piedra, «motivo por el cual genera una grieta horizontal en el contacto de la fachada con ella». Para atenuar ese impacto, proponen colocar unas mallas de fibra: «A la larga se seguirá produciendo esa fisura si no se realiza un mantenimiento, pero la malla alargará el tiempo de aparición de esta patología».

Daños apreciables en la torre. / J. A. Riera

Impermeabilización de la terraza

La terraza superior también está en buen estado, pero debido a la falta de mantenimiento «se han desprendido zonas del mortero de revoco, produciendo oquedades y pérdida de la continuidad de la superficie». Será necesaria la impermeabilización de toda la superficie para evitar la entrada de agua al espacio inferior.

Se tendrá que elaborar una nueva puerta a medida y «preferiblemente ejecutada en madera, tanto para su conservación frente al mar como por su integración en el conjunto»

Sin puerta de salida al torreón

La puerta del torreón se ha desprendido. Se tendrá que elaborar una nueva puerta a medida y «preferiblemente ejecutada en madera, tanto para su conservación frente al mar como por su integración en el conjunto». La puerta actual es de metal, lo cual ha provocado su degradación y su desprendimiento de la fachada.

Fachada con grafiti

Hay un grafiti en la fachada del torreón, que será eliminado durante el revoco interior y exterior de la fachada del torreón. Poca cosa para lo que podía haber sido.