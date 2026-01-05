Un okupa amenaza de muerte con un enorme cuchillo y rocía con ácido a dos personas en Santa Eulària

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de lesiones, amenazas y tentativa de homicidio tras un violento altercado ocurrido en una vivienda okupada de Santa Eulària.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado lunes, cuando una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta una vivienda situada en la calle del Mar tras recibir un aviso por un altercado en su interior. A su llegada, los agentes escucharon gritos de socorro procedentes del interior del inmueble, por lo que accedieron de inmediato a la vivienda.

La puerta que destrozó del inmueble con un cuchillo / Guardia Civil

Una vez en el interior del inmueble, los guardias abordaron a un individuo que portaba un trozo del marco de una puerta, con el que amenazó a los agentes con la intención de agredirles. Tras pedirle que volviera a la calma y dejara esta improvisada arma en el suelo, este se negó y los agentes no tuvieron más remedio que reducirlo.

Tras controlar la situación, los agentes comprobaron que la vivienda presentaba numerosos destrozos y hablaron con otros dos hombres residentes en el inmueble. Según su testimonio, el detenido, en un estado muy alterado y agresivo, había destrozado con un cuchillo de grandes dimensiones la puerta de la habitación en la que dormían, hasta llegar a abrir un gran agujero. Fie a través de éste que intentó agredirles mientras les amenazaba de muerte con el arma blanca. Las víctimas relataron, además que, tras conseguir arrebatarle el cuchillo, el agresor les roció con un bote de ácido y les amenazó con quemarlos vivos.

Tras verificar los daños ocasionados en la vivienda y localizar el arma blanca utilizada, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre, de origen magrebí, que acumula numerosos antecedentes por diferentes hechos delictivos. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y tentativa de homicidio.