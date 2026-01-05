Un municipio de Ibiza sube un 111% la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado de forma definitiva un incremento del 111% en la tasa de basuras, según recoge el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) publicado este lunes. La medida eleva el importe mínimo anual que pagarán los hogares hasta los 190 euros, frente a los cerca de 90 euros que se abonaban en 2024, según detalla el Consistorio.

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos (TRSU) entró en vigor el pasado 1 de enero y responde a la obligación legal de adaptarse a la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La normativa establece que la tasa debe cubrir el 100% del coste real del servicio, en aplicación del principio de "quien contamina paga", lo que impide que este servicio pueda financiarse con recursos generales del presupuesto municipal, tal como recoge el BOIB.

Subida obligatoria para todos los hogares

La tasa es obligatoria para todos los inmuebles del municipio y se devenga por la mera prestación del servicio, con independencia de que se utilice o no. Afecta a viviendas particulares, viviendas turísticas, establecimientos hoteleros, restaurantes, comercios, industrias y otros locales, con tarifas diferenciadas según el uso, la superficie construida o, en el caso de los alojamientos turísticos, el número de plazas.

En el caso de las viviendas particulares, la cuota mínima anual se fija en 190 euros para inmuebles de hasta 100 metros cuadrados, con un incremento de 30 euros por cada 50 metros cuadrados adicionales. Para las viviendas de uso turístico, la cuota mínima asciende a 290 euros, con incrementos de 150 euros por cada 50 metros cuadrados adicionales.

La ordenanza contempla además diversas bonificaciones, como las vinculadas al compostaje doméstico, el uso habitual de puntos verdes o la domiciliación bancaria, así como reducciones de hasta el 50% para jubilados, pensionistas o personas con discapacidad con ingresos bajos, siempre que se trate de su residencia habitual. Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento ha derogado la ordenanza anterior, vigente desde diciembre de 2023, tras no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública.