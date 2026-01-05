Multazo de 60.000 euros a pescadores furtivos por capturar pezqueñines de 'verderol' en Ibiza

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural durante el agosto del 2025 incautó 14 ejemplares de verderol, también conocido como pez limón, a pescadores recreativos por no cumplir con la talla mínima de captura. La actuación fue llevada a cabo por el personal de inspección pesquera de la Dirección General de Pesca.

Los ejemplares intervenidos medían entre 26 y 29 centímetros, muy por debajo de los 35 centímetros establecidos como talla mínima reglamentaria. La infracción tuvo lugar en Formentera, frente a la costa de Punta Prima, dentro de la Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera. La embarcación implicada procedía de Ibiza. Además de no alcanzar la talla legal, los peces tampoco tenían cortado el lóbulo de la aleta caudal, una medida obligatoria en Baleares desde 2014 para identificar las capturas recreativas y evitar su comercialización.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, destacó "la importancia de mantener estos controles de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa" y recordó que "respetar las tallas mínimas de captura es esencial para garantizar una pesca sostenible y la conservación de los recursos marinos".

La talla mínima es de 35 cm. / CAIB

Incremento de la talla mínima

Desde el Govern recordaron el incremento de la talla mínima de captura del verderol en la pesca recreativa, de acuerdo con el sector, fijándola de manera permanente en 35 centímetros, una medida establecida meses antes. Hasta entonces, desde 1999, la talla mínima permitida era de 30 centímetros. En cualquier caso, los ejemplares confiscados no cumplían ni la normativa actual ni la anterior.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural es la encargada de tramitar la denuncia. Según la Ley 6/2013, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Baleares, la tenencia y comercialización de peces de talla inferior a la reglamentaria procedentes de la pesca recreativa constituye una infracción muy grave, sancionable con multas de hasta 60.000 euros, además del decomiso de la mercancía.