Maria Àngels Aguiló, de CCOO, sobre los datos del paro en Ibiza y Formentera: "El poder adquisitivo de los trabajadores está bajando"

Al igual que la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras (CCOO) comparte una sensación agridulce tras la presentación este lunes de las cifras de ocupación en Baleares, ya que el descenso general del paro no está repercutiendo "en la transformación empresarial y la mejora del bienestar de la clase trabajadora".

A través de un comunicado, la secretaria de Ocupación y Política Sectorial de este sindicato en Baleares, Maria Àngels Aguiló, recuerda que los datos presentados este lunes "son los habituales de la campaña de Navidad", con un descenso de la contratación gracias al aumento de compras propio de estas fechas. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, "el poder adquisitivo de las personas trabajadoras de las islas está descendiendo".

"La creciente diferencia entre los salarios reales y el salario de referencia hace que nuestras condiciones de vida empeoren, a pesar de que las grandes cifras sean positivas", lamenta Aguiló. Ante esta situación, CCOO reclama "políticas públicas que rebajen el precio de bienes de primera necesidad, sobre todo la vivienda".

Igualmente, este sindicato hace un llamamiento a las empresas para que valoren "el talento y la formación de las personas trabajadoras con remuneraciones al alza". "Nuestros gobernantes deben dejar de lado las luchas partidistas y hacer frente a los problemas reales de la gente de nuestra comunidad", sentencia CCOO.