Sus Majestades de Oriente desafían a la lluvia en Sant Josep

El cielo encapotado y el mar embravecido en la costa de Cala de Bou no son buenos augurios, pero todo apunta a que sí o sí los Reyes Magos van a visitar este 5 de enero el municipio de Sant Josep, llueva o truene. El alcalde, Vicent Roig, lo tiene claro. «Hay plan A, B y hasta C en caso de precipitaciones y nos vamos a ir adaptando a las circunstancias sobre la marcha», explica cuando todavía falta más de media hora para la llegada de Sus Majestades de Oriente al Auditori Caló de s’Oli, programada a las cinco de la tarde. En el exterior del edificio está preparada la alfombra roja y el escenario para la recepción real, pero en previsión de que llueva se ha decidido finalmente no arriesgar y organizar el evento en el interior, más confortable en una jornada tan desapacible.

«Agradecemos profundamente que no se haya anulado la cabalgata», comenta María José Planells, que acaba de llegar al auditorio acompañada de su pareja, unos amigos y su hija de cinco años, Vega González, que está hecha un manojo de nervios ante la perspectiva de saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar. «Les hemos preparado unos helados de zanahoria para que puedan comer algo cuando lleguen a nuestra casa», comenta la pequeña, que les ha pedido de regalo «un bote de Legos».

Los Reyes Magos llegan a Sant Josep /

María Ángeles Muñoz Rubio y su hija Alessia, de cuatro años, han estado todo el día pendientes del parte meteorológico temiendo que finalmente se cancelara la visita real. Ahora respiran tranquilas y entran en calor con un chocolate caliente, cortesía del Ayuntamiento de Sant Josep.

La mayoría de las familias que se dan cita en Caló de s’Oli son residentes en Cala de Bou, pero también las hay de otras localidades, como María Ferrer, que se ha desplazado hasta allí desde Santa Gertrudis con su marido y su nieto Elías, de tres años, porque «el horario era bueno y la recepción se llevaba a cabo en un sitio acogedor». «Elías vive en Vietnam con sus padres y es la primera vez que va a ver a los Reyes Magos así que está muy ilusionado», cuenta Ferrer señalando a su nieto.

Para Adriana Elvira, Cristian Rodríguez y su hijo, Gael, de dos años, también es su primera noche de Reyes en Ibiza. «Tenemos a nuestras familias en Galicia y en Madrid y habitualmente estamos allí en estas fechas, pero esta vez nos hemos quedado en la isla y lo estamos disfrutando mucho porque hay muchas actividades infantiles y no hemos parado», aseguran estos vecinos de Cala de Bou, que no descartan este martes ir también a la cabalgata de Sant Antoni.

El público va entrando al auditorio, donde un simpático acomodador recibe a los asistentes campanilla en mano, invitándoles a tomar asiento. No es el único personaje de la comitiva de Sus Majestades de Oriente que les da la bienvenida. Por la sala pululan seres fantásticos de todo tipo, desde duendes con regalos hasta un ángel zancudo. «¡Que viene la mala!», se escucha gritar a unos niños cuando aparece en escena Maléfica. «¿Has sido bueno?», le pregunta a Thiago Machi Moreno. El niño, de siete años, que se sienta en las primeras filas junto a su padre, Jaime, afirma con la cabeza. «Mi olfato no me dice lo mismo», le replica ella entregándole un pequeño trozo de carbón.

Los carteros reales, Jaime y Pepe, se suben al escenario y recorren todo el patio de butacas recogiendo las cartas a los Reyes Magos de los más rezagados.

Juramento de buena conducta

En unos minutos se completa el aforo del auditorio y da comienzo el evento, presentado por el Mag Albert. «Que no se diga que en Sant Josep la lluvia nos va a estropear el día, nosotros somos más chulos que nadie y vamos a tener teatro, calle y regalos para todos», anuncia entre aplausos de la concurrencia antes de preguntar a los más pequeños si se han portado bien estos últimos doce meses. Como cabe esperar la respuesta unánimes es «¡sí!».

Un abanderado ataviado de rojo es el encargado de dar paso a cada uno de los Reyes Magos. El primero en aparecer en escena, acompañado de su paje, es Melchor. Como presente, le agasajan con una coreografía interpretada por cuatro bailarinas orientales. Después sube a las tablas de Caló de s’Oli Gaspar, que contempla con atención los malabares que hace un juglar con un diábolo.

Tras la llegada de Baltasar, el Mag Albert invita a los padres a grabar con el móvil a sus niños mientras hacen el siguiente juramento: «Yo, delante de los Reyes Magos, prometo aquí en Cala de Bou que me portaré bien, que haré los deberes, que no protestaré cuando me tenga que ir a dormir y que comeré fruta, verdura y pescado, y si no cumplo con todo lo prometido, mis padres y mis abuelos tienen seis meses de garantía para devolver los regalos».

Tras la solemne promesa, el alcalde de Sant Josep entrega a Melchor «la llave mágica del municipio», que les permitirá entrar a todas las casas para depositar sus presentes. «Espero que hagáis buen uso de ella» , les dice, antes de sacar pecho de la forma de hacer las cosas en Sant Josep, que a diferencia de otros municipios, se ha atrevido a salir a la calle para recibir a la comitiva real, a pesar de la lluvia y el frío.

Momento de la entrega de la llave del municipio de Sant Josep. / JA RIERA

A continuación, habla Melchor, para expresar la alegría que sienten él y el resto por estar allí y poder «repartir ilusión en una noche tan mágica». También recuerda a mayores y pequeños que «los regalos más importantes y preciados no caben en sacos». A los presentes a los que se refiere no son materiales sino espirituales: «Compartir, ayudar y querer mucho a familia y amigos».

La cabalgata

Mientras doce niños reciben de manos de los pajes reales los primeros regalos, el resto del público se dirige al hall del auditorio, donde se agasaja a los pequeños con lápices con motivos navideños y gominolas. En el exterior se prepara todo para que salga la cabalgata, con cerca de 250 participantes y cuatro carrozas, incluida una en forma de carro tradicional con varias personas vestidas de payeses. La idea es que recorran, en Cala de Bou, las calles es Caló y Jaén, para luego ir a Sant Josep, Sant Agustí y Sant Jordi. Está previsto que repartan «más de 700 kilos de caramelos»

De camino a sus carrozas, Melchor, Gaspar y Bartasar se detienen a saludar a sus pequeños admiradores y a darles chucherías. Natalie Martínez, de ocho años, y su madre, Marlene Vázquez, han venido preparadas con tres saquitos. A falta de bolsas, hay quien le da la vuelta al paraguas. Comienza a chispear, pero a nadie le importa ya, la gente espera con ansia la lluvia de golosinas.