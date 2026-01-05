Cómo están viviendo muchos de los venezolanos que residen en las Pitiusas la captura del presidente de su país, Nicolás Maduro: entre la alegría y la inquietud por cómo puedan desarrollarse los acontecimientos en una situación de absoluta incertidumbre y de vacío de poder. Todos permanecen pendientes de las noticias de sus allegados en Venezuela.

Llama la atención

Cómo se ha volcado la comunidad motera de Ibiza en la despedida del joven motorista Raúl Tribaldo, fallecido con solo 22 años el pasado 30 de diciembre en un trágico accidente. Un centenar de motos formaron parte del cortejo fúnebre que acompañó los restos mortales del joven hasta la iglesia de Sant Jordi, donde se celebró el funeral y que estaba abarrotada.

Que la Confederación Española de Policía reclame un aumento del plus de insularidad en las Pitiusas superior al de Canarias, una solución al problema de la vivienda más realista que la construcción de pisos para funcionarios, proyectos que se atascan durante años como la residencia planeada junto a la comisaría, y de la que se lleva hablando más de once años. Aún no se ha puesto ni un ladrillo.