La línea entre Ibiza y Formentera pierde 61.677 pasajeros hasta noviembre

El tráfico de pasajeros entre los puertos de Ibiza y Formentera ya no es un suma y sigue anual. Los datos facilitados de la actividad en esta línea, una de las más concurridas de Europa, de enero a noviembre indican un frenazo que sitúa en el 3%. Esto quiere decir que las navieras que operan en este trayecto, fundamentalmente Trasmapi y Baleària, han perdido este periodo un total de 61.677 pasajeros, una cifra importante pero que se pierde en el total que genera la línea en el acumulado del año: 2.025.202 viajeros (contabilizando siempre las llegadas y las salidas en la Savina).

La relevancia de este trayecto para la isla se pone en evidencia al confrontar sus resultados con todos los que gestiona el puerto de Ibiza; además de con Formentera, con Palma, Valencia, Dénia y Barcelona. Así, la diferencia entre los dos puertos es de apenas 1.341.940 usuarios a favor de Vila, pese a que mantiene flujos continuos todo el año con cuatro puertos más y, además, la Savina concentra casi la totalidad de su actividad en los meses de verano (eso sí, también con Dénia durante la temporada).

En cuanto al resto de la actividad portuaria en la menor de las Pitiusas, cabe destacar un incremento del 7% en la llegada de mercancías, al pasar de las 332.146 toneladas de enero a noviembre del año pasado a las 357.707 del mismo periodo de este ejercicio de 2025.

En el total de buques en estos once meses, Formentera ha gestionado 18.252 (un ligero descenso frente a los 19.734 del año pasado), cuando en Vila, con más destinos, se contabilizaron 20.370. Desde hace años, la isla no recibe la visita de cruceros turísticos, que antes fondeaban en el antepuerto.