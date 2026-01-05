Ilusión, nervios y sonrisas para recibir a los Reyes Magos en Ibiza

Amenazaba la borrasca Francis con dejar a los niños de Ibiza sin la ilusión de ver a los Reyes Magos de Oriente. Ante la previsión de lluvias para este lunes, la cabalgata se adelantó finalmente al domingo por la tarde. Las previsiones se cumplieron, pero no impidieron que un centenar de pequeños entregaran en la Noche de Reyes las cartas con sus deseos. Bajo la carpa instalada por el Ayuntamiento de Vila en el Passeig de Vara de Rey, las Majestades de Oriente recibieron en su trono la ilusión de los niños y niñas de Ibiza.

A pocos minutos para las 18 horas, son muchas las familias que ya esperan la llegada de los Reyes Magos y muchas otras las que se dirigen hacia allí. "Te tendrías que haber puesto las botas de agua", le dice una madre a su hija, de unos cinco años, que chapotea en los charcos de la calle. La pequeña no responde, y a pocos metros de llegar a la carpa corre para ponerse en la fila. Pronto la cola es tan larga que sobresale de la carpa y se hace necesario reorganizar las filas. "Vamos a poner las vallas así para que tengan que ir dando la vuelta, la gente se está mojando", explica Francisco Torres, concejal de Fiestas del Consistorio, que se pone de inmediato a la labor.

Una niña abraza a uno de los Reyes Magos / Toni Escobar

Los villancicos y la música navideña comienza a sonar y pronto, una pequeña niña, la primera que se subirá al escenario con los Reyes Magos, cambia la cara de timidez por una sonrisa y empieza a animarse a bailar. No tardan mucho en aparecer sus Majestades de Oriente, y lo hacen entre los aplausos de los asistentes y la mirada atónica de muchos de los pequeños, que por fin ven de cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Entrega de llaves

"Este año ha sido un viaje un poco accidentado por el mal tiempo", explica el alcalde de Vila, Rafael Triguero, tras dar la bienvenida a los Reyes Magos y saludar a las familias. "Por suerte los Reyes han podido quedarse una noche más y, aunque la cabalgata fue ayer y algunos de vosotros ya tenéis vuestro regalo, les hacemos entrega de la llave de todas las casas de la ciudad, para que ninguno se quede sin regalo", añade. Los niños celebran la entrega de la llave de la ciudad con gritos y aplausos. Están nerviosos, ilusionados por ver por fin a los Reyes Magos. "Ahora toca disfrutar de esta tarde tan especial", concluye el alcalde.

Adrián, de tres años, es otro de los pequeños que sube a ver a los Reyes Magos. Lo hace carta en mano, que entrega extendiendo el brazo todo lo que puede hasta alcanzar a Melchor. Uno a uno, abraza a los tres Reyes Magos y, tras cargar sus pequeñas manos con todos los caramelos que puede, baja con una sonrisa pícara y de ilusión y corre hacia sus padres.

Un pequeño posa con los Reyes Magos / Toni Escobar

Los hermanos Héctor y Marcos también están muy nerviosos esperando su turno. "Este año nos hemos portado muy bien", dicen, mientras que por detrás su padre hace alguna mueca y sonríe. "Uy, por aquí no opinan lo mismo", comenta riendo una de las mensajeras de los Reyes Magos que advierte el gesto del padre. La mayoría de ellos sube con la ilusión de poder abrazar a las Majestades, aunque algún otro se muestra más tímido, como es el caso de Ana. "Aún es muy pequeña y le da un poco de miedo", explica su padre, quien se anima a subir con ella en brazos.

La emoción está a punto de darle un disgusto a Alejandro, que al subir corriendo casi se tropieza con uno de los escalones. Se abraza con todos los Reyes, con una sonrisa de oreja a oreja. También entrega su carta y ante tanto caramelo de cerca no puede evitar llenar los bolsillos. "Ya vale, chico", le dice entre risas Gaspar, quien no evita que coja un último puñado. También Paula baja del escenario con los bolsillos cargados, aunque en esta ocasión es Melchor quien le carga de dulces, mientras la pequeña está distraída posando para la foto que le saca su madre. Una escena que provoca la risa de los familiares.

"Mira, yo solo he pedido cuatro cosas", dice Eric mientras muestra su carta de deseos. "Normal, con lo que te ha traído ya Papá Noel", responde entre risas su padre. Eric está nervioso y, una vez arriba, grita a su abuelo para que le saque tantas fotos como pueda. Posa con una sonrisa, primero entre Gaspar y Melchor y después entre Baltasar y Gaspar.