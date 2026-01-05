Ibiza incrementa un 41% sus empleos en tan sólo una década

Mientras la España vaciada mengua sin parar, la Ibiza rellenada crece como si no hubiera un mañana. En sólo 10 años, el número de trabajadores en noviembre (últimos datos del Ibestat) se ha incrementado en un 40,8% en la isla. De los 40.336 cotizantes de 2015 se ha pasado a los 56.798 actuales, casi 16.500 más.

Paralelamente, la población de la isla ha pasado de 140.271 a 161.485 personas, un 15% más (+21.214). La mayor parte de ese incremento ha sido absorbido por sectores como la construcción, cuya mano de obra ha crecido en una década un 62,4%. Si en 2015 había 6.437 personas dedicadas a oficios relacionados con ese sector, su número ya ascendía el pasado noviembre a 10.457 (es la primera vez que en ese mes se superan los cuatro dígitos), 4.020 más. Ese aumento se debe, fundamentalmente, a los obreros dedicados a la construcción de edificios (sobre todo villas y viviendas unifamiliares), cuyo número ha subido un 87%. El de los afiliados a las actividades de construcción especializadas es ahora un 43,5% superior a entonces.

Más agricultores, menos pescadores

Se nota, aunque a menor escala, hasta en la agricultura, donde hay un 29% más de cotizantes respecto a hace 10 años. Por el contrario, ahora hay un 40,5% menos de pescadores, cuyo número no deja de caer desde hace tiempo. Apenas ha cambiado (1.052) la cifra de empleos dedicados a la reparación de vehículos, una de las grandes carencias de la isla, de manera que hay el mismo número de especialistas en reparar la correa de transmisión de un turismo que en aquella época pese a que el parque móvil ha crecido desde entonces en más de 30.000 unidades.

Parte de esa mayor mano de obra ha fluido hacia el comercio al por mayor, donde hay un 33% más de cotizantes, mientras que el dedicado al por menor (las tiendas y comercios) tiene ahora sólo un 5% más de trabajadores, un incremento comedido (internet tiene la culpa) si lo comparamos con el experimentado en el transporte por carretera (taxis, autobuses, transporte…), que ha crecido casi un 77%: había 1.337 conductores en 2015, por 2.364 en noviembre de 2025.

Hostelería y el efecto desestacionalizador

Lo mismo ocurre en el sector de la hostelería, en el que, conforme se desestacionaliza, sube como la espuma la ocupación. Hace una década daba empleo en noviembre a 1.849 personas, 1.550 menos que ahora, lo que supone un aumento de casi el 84%. Menos espectacular porcentualmente, ha sido el registrado en la restauración (bares y restaurantes), donde hay ahora casi un 31% más, si bien el crecimiento en cifras absolutas ha sido similar: 1.433 cotizantes.

Se infla la población y se necesitan, por tanto, más trabajadores en sectores básicos, como la educación, donde el incremento en una década ha sido del 49% (518 afiliados más), y la sanidad, del 51% (1.344 empleos más).

El incremento de los empleos en Formentera ha sido similar al de Ibiza en términos porcentuales: un 46,8% más. En noviembre de 2015 tenían allí 2.331 cotizantes a la Seguridad Social. Ahora, 1.092 más. Parte de ese aumento fue a parar al ladrillo (+65,4%), donde la mano de obra dedicada a la construcción de edificios ha subido un 79% y la empleada en actividades especializadas, un 60%. También han mejorado allí un 25% las afiliaciones en el comercio al por mayor y un 12% en el de al por menor. Además hay un 50% más de trabajadores en el transporte terrestre, un 60,6% más en hoteles y alojamientos y un 20% más en bares y restaurantes. Y no parece que tenga freno.

También se ha experimentado un notable crecimiento de autónomos, régimen donde se ha pasado de los 10.591 afiliados de 2015 a los 14.293 actuales, 3.702 más. En Formentera, el aumento ha sido del 24%, con 183 autónomos más que los 766 registrados 10 años antes.