Ibiza forma a 178 estudiantes en prácticas en los centros de dependencia desde 2011
Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra concentran la experiencia formativa en la isla, dentro de un total de 759 alumnos en Baleares. El último curso fue el de mayor participación, con 93 estudiantes
La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal ha consolidado su papel como espacio de formación práctica para futuros profesionales del ámbito sociosanitario, con un balance que sitúa a Ibiza como uno de los territorios clave del programa. Desde el curso 2011/2012, un total de 178 alumnos han realizado prácticas en centros de la Fundació en la isla, una cifra que se enmarca en los 759 estudiantes formados en el conjunto de Baleares desde que se iniciaron los registros.
En Ibiza, las prácticas se han desarrollado principalmente en las residencias Can Raspalls (Eivissa), Can Blai (Santa Eulària) y Sa Serra (Sant Antoni). El resto de alumnos se repartieron entre los centros de Mallorca, donde se contabilizan 584 estudiantes, en recursos como Son Güells, Son Tugores y el centro ocupacional Sa Riera, entre otros.
La tendencia al alza se ha intensificado en el último curso, que ha sido el de mayor participación en toda la serie histórica: 93 alumnos realizaron prácticas, lo que supone un 20% más que el curso anterior y un incremento del 220%, más del triple, respecto a cinco cursos atrás. La Fundació atribuye este crecimiento a la ampliación progresiva de su oferta para dar respuesta a las necesidades del sector, incorporando titulaciones universitarias, ciclos formativos y certificados de profesionalidad.
Además de su vertiente formativa, la Fundació subraya que las prácticas se han convertido en una vía de acceso al mercado laboral dentro de sus propios centros. Como ejemplo, en la residencia y centro de día Son Güells (Palma), de las 36 alumnas en prácticas como técnico sociosanitario en los dos últimos cursos, ocho han acabado incorporándose a la plantilla.
El perfil académico
En cuanto al perfil académico, la mayoría de estudiantes procede de Enfermería, con 152 alumnos, seguida de Fisioterapia (109), además de prácticas de Psicología (26) y Trabajo Social (15), entre otras titulaciones vinculadas a la atención a la dependencia. En Formación Profesional, destacan los ciclos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (229) y Atención a personas en situación de dependencia (150). En los últimos años también se han sumado estudiantes de másteres, como el de Psicología General Sanitaria o el de Rehabilitación en Salud Mental, y cursos de atención sociosanitaria en instituciones sociales.
Con esta línea de trabajo, la Fundació reafirma su objetivo de contribuir a que los servicios de atención a la dependencia cuenten con profesionales cualificados y preparados para afrontar los retos demográficos y sociales en Baleares, reforzando a la vez la calidad asistencial y la inserción profesional en el sector.
