La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los "airbargs" y el conductor abandonó el coche

La Guardia Civil investiga un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Sant Joan, en Ibiza, a la altura de la rotonda de Can Simón, donde un todoterreno se salió de la vía y terminó estrellado tras atravesar la rotonda.

Según relatan testigos presenciales, el coche presentaba importantes daños y tenía los airbags activados. Sin embargo, el conductor no se encontraba en el lugar cuando llegaron las primeras personas que se detuvieron para auxiliar. “Nos hemos encontrado con un chico que se había parado aquí y hemos llamado al 061”, explicaron.

Desde el servicio de emergencias sanitarias (061) indicaron que en ese momento no constaba ninguna asistencia relacionada con el accidente.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor podría haber abandonado el coche ebrio tras el impacto. En las inmediaciones del vehículo se encontró un bolso tirado en el suelo, lo que ha permitido identificar a la persona implicada.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias en el momento del siniestro.