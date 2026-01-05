Extraditada a Ucrania desde Ibiza por estafar 500.000 euros

Estaba tramitando su solicitud de asilo internacional en Ibiza, pero la Audiencia Nacional ha puesto punto final a este proceso al autorizar su extradición a Ucrania. De esta forma, el tribunal español ha cambiado de forma radical el destino de esta ciudadana ucraniana reclamada en su país por presuntos delitos de apropiación indebida, malversación y blanqueo de capitales.

El auto de la Audiencia Nacional estima la solicitud formulada por la Fiscalía General de Ucrania y rechaza los motivos de oposición planteados por la defensa, entre ellos la situación de guerra en el país de destino y el riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes.

Según consta en la resolución, la mujer fue detenida en Madrid el pasado mes de julio en virtud de una orden internacional emitida por un tribunal de la ciudad ucraniana de Zhytomyr. Tras su arresto, quedó en libertad provisional mientras se tramitaba el procedimiento de extradición. El Consejo de Ministros acordó en agosto continuar el proceso por la vía judicial.

Los hechos por los que es reclamada se remontan a los años 2021 y 2022 y están relacionados con su presunta participación en un grupo organizado que habría desviado fondos por un importe superior a 24 millones de grivnas, cerca de 500.000 euros, procedentes de entidades financieras y organizaciones, y posteriormente habría ocultado su origen mediante operaciones económicas. Las autoridades ucranianas califican estos hechos como delitos graves castigados con penas de hasta doce años de prisión.

Sin riesgo por la guerra

La Audiencia Nacional concluye que se cumplen los requisitos exigidos por el Convenio Europeo de Extradición, incluido el principio de doble incriminación, al considerar que los hechos también serían perseguibles en España como delitos de malversación o apropiación indebida agravada.

En relación con la alegación basada en el conflicto bélico en Ucrania, la Sala señala que la situación de guerra, por sí sola, no constituye causa suficiente para denegar la extradición en la fase judicial, al no haberse acreditado un riesgo concreto y personal para la reclamada.