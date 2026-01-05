Migración
Denegada la tarjeta de residencia a un marroquí en Ibiza por falta de pruebas
El solicitante la pidió en su condición de hijo mayor de 21 años de un ciudadano británico, pero el TSJB contesta que no ha demostrado que asumiera sus gastos de manutención
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la denegación de la tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada por un ciudadano marroquí, residente en Ibiza, al no quedar acreditada una situación de dependencia económica real respecto a su padre, de nacionalidad británica.
La resolución ratifica la actuación de la Delegación del Gobierno, que rechazó la solicitud al considerar insuficiente la documentación aportada para demostrar que el solicitante estuviera a cargo del familiar comunitario.
Según recoge la sentencia, el recurrente solicitó la tarjeta de residencia en su condición de hijo mayor de 21 años de un ciudadano británico. La Administración entendió que no se había probado que el padre asumiera de forma efectiva y continuada los gastos básicos de manutención del solicitante, requisito exigido por la normativa europea y española en materia de extranjería.
Dependencia no acreditada
El tribunal recuerda que la condición de familiar a cargo no se basa en meras manifestaciones de voluntad ni en compromisos futuros, sino en la acreditación de una dependencia económica real y sostenida en el tiempo.
En este caso, aunque se aportaron documentos como certificados de inexistencia de ingresos en Marruecos, un acta notarial de manifestaciones del padre y una póliza sanitaria, la Sala concluye que no se justificó que el progenitor estuviera costeando efectivamente los gastos necesarios para la subsistencia del solicitante.
La sentencia también rechaza los argumentos del apelante relativos al estado de salud del padre y a la existencia de vínculos afectivos, al considerar que estos extremos no sustituyen la prueba exigida sobre el sostenimiento económico real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Noche de tensión en un vuelo con destino a Ibiza: "De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa"
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Pánico en un avión de Ibiza a Málaga por el impacto de un rayo: 'Hemos oído un estallido y el ala estaba chamuscada
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza