Denegada la tarjeta de residencia a un marroquí en Ibiza por falta de pruebas

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la denegación de la tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada por un ciudadano marroquí, residente en Ibiza, al no quedar acreditada una situación de dependencia económica real respecto a su padre, de nacionalidad británica.

La resolución ratifica la actuación de la Delegación del Gobierno, que rechazó la solicitud al considerar insuficiente la documentación aportada para demostrar que el solicitante estuviera a cargo del familiar comunitario.

Según recoge la sentencia, el recurrente solicitó la tarjeta de residencia en su condición de hijo mayor de 21 años de un ciudadano británico. La Administración entendió que no se había probado que el padre asumiera de forma efectiva y continuada los gastos básicos de manutención del solicitante, requisito exigido por la normativa europea y española en materia de extranjería.

Dependencia no acreditada

El tribunal recuerda que la condición de familiar a cargo no se basa en meras manifestaciones de voluntad ni en compromisos futuros, sino en la acreditación de una dependencia económica real y sostenida en el tiempo.

En este caso, aunque se aportaron documentos como certificados de inexistencia de ingresos en Marruecos, un acta notarial de manifestaciones del padre y una póliza sanitaria, la Sala concluye que no se justificó que el progenitor estuviera costeando efectivamente los gastos necesarios para la subsistencia del solicitante.

La sentencia también rechaza los argumentos del apelante relativos al estado de salud del padre y a la existencia de vínculos afectivos, al considerar que estos extremos no sustituyen la prueba exigida sobre el sostenimiento económico real.