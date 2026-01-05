Patrimonio
El Consell de Ibiza ejerció el derecho de tanteo ante la «inmediata venta» de la torre de Portinatx
La institución no tuvo «ninguna posibilidad de negociar el precio», por ser «el acordado entre la propiedad y el hotel»
Como ya existe un proyecto de rehabilitación aprobado por la Ciotupha, sólo se actualizará
¿Es excesivo pagar 700.000 euros por la torre de Portinatx? No hubo más remedio que aceptarvesa cifra, apuntan desde el Consell de Ibiza. Un portavoz de la institución señala que, para la adquisición de la torre, la institución insular ejerció su derecho de tanteo dada su «inmediata venta» por parte de los hasta ahora propietarios a una empresa de la zona», concretamente al Hotel Six Senses.
El Consell no tenía «ninguna posibilidad de negociar el precio», que finalmente se concretó en 700.000 euros, «porque era el que existía en las escrituras y en el testamento de los actuales propietarios en las declaraciones a Hacienda de Bienes Inmuebles», además de ser «el acordado entre la propiedad y el hotel».
Era eso o que la torre siguiera en manos privadas, algo que se quería evitar desde que Sant Joan empezó a negociar hace lustros su adquisición con su entonces propietario, Xavier Cabau, ya fallecido.
Proyecto de rehabilitación
Por otra parte, desde la institución insular se recuerda que el Ayuntamiento de Sant Joan ya presentó a la Ciotupha un proyecto de rehabilitación de la torre que fue aprobado en el año 2022. Como ese proyecto se había iniciado años antes y el estado de la torre ha podido cambiar desde entonces, «se tendrá que actualizar por lo menos a nivel de precios», señalan desde el Consell.
Además, se pedirá al arquitecto que hizo aquel proyecto que, en base al estado actual de la torre, «emita si se ha de actualizar el proyecto de rehabilitación». Lo importante, apuntan, «es que no se empieza de cero al existir un proyecto que ya tiene el visto bueno de la Ciotupha y que, por tanto, cumple las prescripciones que da Patrimonio para la rehabilitación de la torre». Eso permitirá que la actualización del proyecto «necesariamente será mucho más rápida que no empezar de cero».
