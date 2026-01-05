El álbum
Celebración de las tradiciones
Cientos de personas se congregaron el sábado en la III Fira de sa Sobrassada de Sant Josep, que se convirtió en una auténtica celebración de las tradiciones ibicencas. Como no podía ser de otra manera, no faltó el ball pagès, con la música del Grup Folklòric de Sant Josep y la participación de avezados balladors de paisano.
