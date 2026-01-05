BJones, dj de Ibiza: "Tengo un tumor en la médula"

"Familia, no estoy empezando el año como me hubiese encantado, pero creo que ha llegado el momento de abrirme y ser honesta con mi situación". Así comenzaba el mensaje de año nuevo publicado el 3 de enero por la dj BJones, afincada en Ibiza desde hace muchos años. Un mensaje que colgaba en sus redes sociales acompañado de unas imágenes en las que se la ve en la cama de un hospital.

"Durante los últimos dos meses he estado pasando por una enfermedad sin saber exactamente qué tenía. Ahora puedo confirmar que tengo un tumor ne la médula", continúa la popular discjockey, cuy onombre real es Beatriz Martínez.

Desde la cama del hospital reconoce que no lo está pasando bien. "No voy a mentir: es algo duro, muy duro de asimilar. Pero también quiero deciros que estoy fuerte, muy fuerte, y totalmente convencida de que lo voy a superar", comenta antes de ofrecer algunos detalles y tranquilizar un poco a sus seguidores: "No tiene pinta de ser maligno; lo más complicado es el sitio donde está. Aún así, yo esto lo cojo como un impulso en mi vida, como una lucha que me va a hacer más fuerte", continúa añadiendo, al final del párrafo, un corazón y el brazo levantado en señal de fuerza.

Además, recalca que sigue adelante con su carrera: "Voy a seguir haciendo música. Voy a seguir luchando. Voy a seguir persiguiendo mi sueño", destaca BJones, que fue la primera artista española en subirse al escenario del Tomorrowland.

"Espero que bailéis por mí. Muy pronto volveremos a bailar juntos"

"Y aunque ahora mismo quizá no pueda bailar mi música con vosotros, espero que la bailéis por mí... porque muy pronto volveremos a bailarla juntos", pide a sus fans. Martínez también aprovecha su mensaje para recordar que los artistas son personas, seres humanos. Además, da las gracias "por todo el amor" que siente a su alrededor, por la gente "tan increíble" que la acompañan y por lo "afortunada" que es.

Por último, señala que está "en un gran hospital" y "en muy buenas manos". "Preparada para luchar", concluye su post, al que han contestado no pocos compañeros. Es el caso de Steve Aoki, que manda "mucho amor y fuerza" a la que llama su "hermana", o Rebeka Brown, que la califica de "guerrera". También le ha dado me gusta a su post la vecina rubia, que está pasando por un proceso complicado de salud, también.