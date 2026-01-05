Baleares denuncia la "insostenible" crisis migratoria que sufre y vuelve a pedir ser "excluida del reparto de menores"

El Govern ha denunciado la "insostenible" crisis migratoria que sufren las Baleares y ha vuelto a pedir al Gobierno de España que esta comunidad autónoma sea "excluida del reparto de menores" migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

Así lo ha solicitado el director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha lamentado que Baleares "empieza 2026 como acabó 2025, con una nueva oleada de inmigración irregular", tras la llegada en estos cinco días de siete pateras con cerca de 150 migrantes a bordo -147 en total, según información facilitada a los medios por parte de la Delegación del Gobierno-.

Para Pavón, esta es una situación "insostenible" que demuestra que la crisis migratoria en Baleares "ya no se trata de un hecho puntual, ni de algo coyuntural, sino de un problema consolidado" que, ha reconocido públicamente, "preocupa a este Govern".

Por ello, ha vuelto a exigir al Gobierno de España -en concreto al presidente, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez- "tomar medidas". "La protección y control de fronteras no es competencia autonómica, pero sí es responsabilidad del Govern exigir que se cumpla la normativa y se tomen medidas para poner fin de una vez a la ruta migratoria de Argelia a Baleares", ha comentado, "y esto es precisamente lo que se está haciendo desde este Govern".

Más de 7.300 llegados el año pasado

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha recordado que el pasado 2025 fueron más de 7.300 las personas que llegaron de manera irregular a Baleares, a bordo de unas 400 pateras, y "este año todo parece indicar que todo va a seguir igual" porque "las mafias se están lucrando de la desesperación humana".

No obstante, ha advertido Pavón, "ya no es solo una crisis humanitaria, sino también económica", porque "la destrucción, el tratamiento de estas pateras, tiene que asumirlo en parte el Govern balear, con un coste medio por patera de unos 600 euros, que al final", ha precisado, "asumen todos los contribuyentes".

Frente a ello, ha reiterado su petición al Gobierno para que "tome medidas de una vez por todas". "Ya está bien", ha subrayado, advirtiendo que "este Govern no quiere que Baleares siga siendo la principal ruta de inmigración irregular ya no solo de España, sino de toda Europa". "Esto se tiene que acabar", porque "la realidad es la que es", que "por mucho que lo intenten ocultar y lo intenten negar, Baleares es el principal punto de entrada irregular hacia España y, por ende, hacia el resto de Europa, y esto ha de acabar".

"Si no lo quieren ver ellos, ya se lo está diciendo este Govern, policías nacionales, guardias civiles y ONG", ha incidido, recriminándole al Gobierno que "lo único que hace es desmentir a los profesionales que ven lo que está pasando en las islas".

De hecho, la ONG Caminando Fronteras ha cifrado en 1.000 los fallecidos en las costas en Baleares y "lo que se le ha ocurrido decir al delegado del Gobierno es que solo tienen contabilizados a 63". "Para este Govern, como así han dicho también policías y guardias civiles, uno ya es suficiente", porque "no se puede permitir que siga muriendo gente en las costas de Baleares". "El Mediterráneo se está convirtiendo en un verdadero cementerio", ha subrayado Pavón.

Manuel Pavón, director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear. / Europa Press

Por otro lado, por lo que compete a Baleares, en la acogida de menores, la situación es "insostenible", porque "en cada oleada de pateras, llegan menores, y los servicios están colapsados". "No hay profesionales suficientes, ni instalaciones adecuadas, y el Gobierno lo que hace es obligar a acoger menores migrantes no acompañados de las Canarias, sin tener en cuenta cuál es la situación en Baleares", que "actualmente", ha recordado Pavón, "ya acoge 750 menores migrantes no acompañados, 300 de ellos de origen argelino". Así, Pavón ha vuelto a pedir al Gobierno que Baleares sea "excluida del reparto de menores" migrantes no acompañados de Canarias.

Otras peticiones al Gobierno central

Finalmente, y a preguntas de los medios sobre cuál es la medida "más necesaria y urgente" que debería poner en marcha el Gobierno español para combatir la crisis migratoria en Baleares, Pavón recuerda que lo primero que solicita este Govern es que se le "escuche" y que se "escuche a los profesionales que están trabajando en la materia" porque "si todo el mundo está denunciando una situación es que algo pasa y hay que asumir la realidad y tomar cartas en el asunto".

"Ocultar la realidad de poco o nada sirve", ha incidido Pavón, recordando que "se está viendo cuál es la tendencia". "Mientras en el año 2016 llegaron 20 personas de manera irregular a las costas de Baleares, en el pasado año 2025 fueron más de 7.000". "Los datos hablan por sí solos", ha subrayado Pavón, instando al Gobierno de España a "adoptar medidas internacionales, como políticas internacionales con los países de origen, o implementar Frontex".

"El Govern lleva tiempo pidiendo la implementación de Frontex y por mucho que diga el delegado del Gobierno que Frontex está actuando en Baleares, al parecer esto no es cierto. De hecho, la propia agencia europea lo ha desmentido en un comunicado", ha recordado, añadiendo que el Govern ya ha pedido que "si Frontex está trabajando en Baleares se" le "dé acceso" a este "a las hojas de vuelo", una "información que de momento no se ha facilitado".

"También", el Govern, ya ha pedido al Gobierno que "escuche a policías y guardias civiles que reclaman más medios materiales" y que denuncian que su situación es "insostenible", que "no tienen capacidad para atender las oleadas de pateras que llegan a las islas"; que "tome medidas y políticas internacionales en cuanto a inmigraciones", que "se vaya en línea con Europa, porque hay un pacto de migraciones y asilo a nivel europeo al que España ha sido el único país que ha votado en contra"; y que "asuma la realidad".