Alfonso Rojo, presidente de Pimeef: "Hay bonanza a nivel de macroenomía pero no mejora la rentabilidad de las pymes de Ibiza"

El presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, valora que los últimos datos de ocupación en las Pitiusas y en Baleares, presentados este lunes, confirman «la fortaleza de nuestra economía» y la buena marcha de las contrataciones. No obstante, al igual que han advertido los sindicatos en su balance, lamenta que esta "bonanza de la macroeconomía" no se traduzca en una mejora de la facturación de las pymes locales.

Así, respecto a las cifras récord que han alcanzado los datos de afiliación en el conjunto de Baleares, Rojo destaca que revelan que los empresarios están apostando por fidelizar a las plantillas: "Teníamos claro que había que contratar y hacerlo por el máximo tiempo posible. Las empresas no han especulado con la contratación y han intentado mantener al personal".

No obstante, el representante de la patronal Pimeef reclama a la Administración autonómica que redoble los esfuerzos para combatir el absentismo laboral: "Es una petición que ya hemos lanzado al Govern para agilizar al máximo la inspección médica".

La facturación

Sin embargo, Rojo pone el acento en que los índices de paro y de afiliación no se traducen en un aumento de los resultados empresariales: "No ha sido un año excelente para la mayoría de las empresas, porque hay una grandísima carga fiscal y de costes operativos". Este lastre se ha visto agravado en algunos sectores, como el de la hostelería, con la revisión de los convenios laborales, apostilla.

De hecho, el representante de Pimeef duda que "se vaya a abrir el 100% de la oferta durante la Semana Santa, porque habrá empresas que no han tenido la rentabilidad que esperaban".