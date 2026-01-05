Más de 35.000 pacientes crónicos complejos o avanzados identificados en Baleares con el Plan de Atención a la Cronicidad

El Servicio de Salud de las Illes Balears ha identificado a 35.151 personas como pacientes con enfermedades crónicas complejas o crónicas avanzadas desde la puesta en marcha del Plan de Atención a la Cronicidad. Del total, 32.796 corresponden a pacientes crónicos complejos (PCC) —el 86,51 % de la población esperada— y 2.355 a pacientes crónicos avanzados (PCA) —el 18,63 % de la población esperada—. Estas cifras suponen un incremento de más del 30% en PCC y el doble en PCA si se comparan con los datos de 2022.

El plan ha impulsado cambios relevantes en los circuitos asistenciales, como rutas de acceso directo a hospitales de atención intermedia desde la comunidad, el refuerzo de recursos humanos especializados en geriatría y cronicidad, y mejoras en los sistemas de información. Además, durante 2025, profesionales de las áreas de salud de Ibiza y Formentera y de Menorca se han formado en el programa de cronicidad compleja infantil y cuidados paliativos pediátricos.

Entre las novedades recientes destaca la puesta en marcha de la atención paliativa pediátrica continuada, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, con el objetivo de asegurar una respuesta integral y especializada para los menores que requieran este tipo de cuidados.

El Servicio de Salud también ha reforzado las infraestructuras de atención intermedia orientadas a personas mayores frágiles y pacientes con cronicidad compleja o avanzada, que se benefician de una atención integrada social y sanitaria. En Mallorca, la red dispone de 91 camas en el Hospital General y 102 en el Hospital Joan March, ambos públicos, además de 175 y 77 camas en los hospitales de Sant Joan de Déu de Palma e Inca, respectivamente, integrados en la red asistencial pública.

Más camas en Ca na Majora

En Ibiza, el Centro de Atención Intermedia Ca na Majora, inaugurado en octubre de 2024 con 15 camas, amplió su capacidad en octubre de 2025 hasta alcanzar un total de 29 camas. A ello se suma la incorporación de dos geriatras al Servicio de Geriatría del Área de Salud de Eivissa y Formentera para gestionar la Unidad de Geriatría de Agudos y la atención intermedia.

De cara a 2026, el Servicio de Salud prevé seguir desarrollando proyectos estratégicos como el nuevo Hospital Son Dureta, con 240 camas, la rehabilitación del Hospital Verge del Toro (Maó) y la futura construcción del Hospital de Felanitx.

Para reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y garantizar la continuidad de la atención, el sistema cuenta con 72 enfermeros y enfermeras de gestión de casos en todas las áreas de salud, además del Equipo Promotor de la Atención Integrada Balear en Residencias (EPAIB-RES), encargado de coordinar la atención sanitaria en las residencias públicas.