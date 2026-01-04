Si vienes en coche a Ibiza a ver la cabalgata de Reyes Magos debes tener esto en cuenta

El Ayuntamiento de Ibiza ha lanzado un aviso importante de tráfico de cara a la cabalgata de Reyes Magos de este domingo, con restricciones de estacionamiento, afectaciones a la circulación y cambios en el servicio de autobuses.

Según la información publicada en Instagram por el Consistorio, el estacionamiento de vehículos quedará afectado en el tramo del carrer de País Valencià entre la avenida de Isidor Macabich y la calle de Josep Riquer Llobet.

Además, la circulación de vehículos se verá condicionada a lo largo del itinerario de la cabalgata, que discurrirá por la avenida de Santa Eulària des Riu, la avenida de Bartomeu Rosselló, la avenida de Isidor Macabich, el carrer de País Valencià, la avenida de España y la avenida de Ignasi Wallis, en el horario comprendido entre las 16.30 y las 20.30 horas.

Aviso del Ayuntamiento de Ibiza en Instagram / DI

El Ayuntamiento también advierte de que los autobuses de línea que circulan por las avenidas de Pere Matutes Noguera, España y Santa Eulària des Riu verán afectadas sus paradas y su itinerario durante esa franja horaria, por lo que deberán ir directamente al Cetis por la Ronda E-10.

Como recomendación general para quienes se desplacen en coche, el Consistorio pide utilizar los aparcamientos disuasorios situados en las entradas a la ciudad.